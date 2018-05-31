Порядок возврата денег за билеты "Саратовских авиалиний" определят 31 мая

Сегодня будет определен порядок и процедура возврата денег за билеты пассажирам " Саратовских авиалиний ". Напомним, авиакомпания не может больше заниматься перевозками, так у нее был аннулирован сертификат эксплуатанта. Накануне в Минтрансе состоялось заседание оперативного штаба по недопущению сбоев в перевозках пассажиров.

В Минтрансе уточнили - если билет был приобретен у авиакомпании или ее агента, необходимо обратиться к перевозчику за разъяснениями по адресу: Саратов, улица Жуковского, 25. Контактный телефон/факс для пассажиров: +7 (8452) 26-00-70. E-mail: office@saratovairlines.ru

Если проездной документ выписан на бланке Транспортной клиринговой палаты (ТКП), то аккредитованное у ТКП агентство должно оформить возврат стоимости вне зависимости от места приобретения билета. Подробнее о порядке возврата можно узнать на сайте ТПК.

Те, кто имеет на руках билеты на даты до 13 июня включительно, могут не возвращать их авиакомпании, а полететь по ним другими перевозчиками. Уже организовано взаимодействие центра бронирования "Саратовских авиалиний" с авиакомпаниями "Аэрофлот", "S7" и "Азимут" по "миграции" пассажиров "Саратовских авиалиний" на их рейсы.

Пассажирам, которые хотят улететь по билетам "Саратовских авиалиний", рекомендуется обращаться на горячую линию этого перевозчика или авиакомпаний "Аэрофлот", "S7" и "Азимут".

Глава Минтранса Евгений Дитрих сделал акцент на необходимости обеспечения социальной защищенности работников авиакомпании. По его данным, финансовое состояние предприятия позволяет осуществлять взаиморасчеты с персоналом авиакомпании по зарплате и иным выплатам.