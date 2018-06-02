Девять авиакомпаний будут перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний"

Число авиакомпаний, которые станут перевозить пассажиров прекративших деятельность "Саратовских авиалиний", увеличилось с пяти до девяти. К ранее названным "Аэрофлоту", "Сибири", "Якутии", "Руслайну" и "ЮВТ-Аэро" добавились "Ютэйр", "Уральские авиалинии", "Нордстар" и "Турухан".

Об этом стало известно из сообщения Министерства транспорта РФ, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Пассажиры "Саратовских авиалиний" могут обслуживаться в вышеперечисленных компаниях по так называемым FIM-манифестам - перевозочным документам. Они оформляются принимающей авиакомпанией при передаче пассажиров с рейса одного перевозчика на другой, и в каждый манифест могут быть вписаны несколько пассажиров, уточняет ТАСС.

Кроме того, пассажирам "Саратовских авиалиний" возвращают деньги за билеты. По данным Минтранса, в настоящий момент уже вернули около 15 тысяч билетов на общую сумму примерно 100 млн рублей. "Транспортная клиринговая палата" также рассматривает заявки на возврат 5 тысяч билетов на сумму свыше 40 млн рублей.

Отмечается, что все сведения о том, как быть пассажиру, который ранее купил билет на рейс "Саратовских авиалиний", можно получить на сайтах министерства, а также Росавиации в специальных памятках.

Напомним, авиакомпания перестала осуществлять полеты 30 мая, а 31 мая ее лишили права на соответствующую деятельность. Сейчас решается вопрос о пересертификации перевозчика. Документы на новый сертификат экплуатанта уже поданы в Росавиацию.