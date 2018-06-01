"Саратовские авиалинии" вернули пассажирам почти 100 миллионов рублей за 15 тысяч сданных билетов. Такие данные сообщил Минтранс по итогам очередного заседания оперативного штаба по недопущению сбоев в перевозках пассажиров с билетами "Саратовских авиалиний", которое провел глава ведомства Евгений Дитрих.

Те же, кто имеет на руках билеты с датами вылета до 13 июня включительно, могут их не сдавать, а воспользоваться услугами пяти авиакомпаний, которые согласились на перевозку пассажиров "Саратовских авиалиний".

Авиакомпания перестала летать 30 мая, а 31 мая ее лишили права полетов. Сейчас решается вопрос о пересертификации перевозчика. Документы на новый сертификат экплуатанта уже поданы в Росавиацию.

В состав предприятия "Саратовские авиалинии" входит не только авиакомпания, но и аэропорт. Глава Минтранса Евгений Дитрих отметил, что предприятие наращивает объемы обслуживания, число рейсов других авиакомпаниями в саратовскую воздушную гавань станет больше и поэтому необходимо сохранить квалифицированные кадры. Министр также подчеркнул, что нужно полностью соблюдать все социальные права и гарантии сотрудников авиакомпании "Саратовские авиалинии".