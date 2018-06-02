Арестован заместитель мэра Томска

Заместителя мэра Томска подозревают в злоупотреблении полномочиями, которые привели к ущербу в размере 43 миллионов рублей.

Накануне вице-мэра по капитальному строительству задержали, а сегодня арестовали на два месяца. Соответствующее решение в субботу принял Советский районный суд Томска.

Подозреваемый будет находиться под стражей до 31 июля этого года, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным полиции, в 2016 году арестованный, являвшийся руководитель городского департамента, подписал акты приемки выполненных работ с подрядной организацией, заведомо зная о невыполнении условий муниципального контракта. Нанесенный ущерб превысил 43 миллиона рублей.

Дело в отношении чиновника расследуют по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Ему грозит срок до четырех лет лишения свободы.