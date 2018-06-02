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Рубрика: В мире

Столтенберг: НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана

Текст: Станислав Хамдохов

Североатлантический альянс не будет помогать Израилю в случае нападения со стороны Ирана. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Как рассказал генсек НАТО в интервью изданию Der Spiegel, НАТО не может дать Тель-Авиву гарантии безопасности, так как Израиль не входит в состав альянса, хоть и является его партнером.

Напомним, 9 мая Израиль и иранские военные в Сирии обменялись ракетными ударами. Израильская сторона обстреляла места дислокации сил Ирана на территории САР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Иран и Израиль достигнуть дипломатического разрешения своего конфликта. Он отметил, что растущая напряженность между странами вызывает у Москвы беспокойство.

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