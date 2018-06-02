В 1/8 финала "Ролан Гаррос" Шарапова встретится с Сереной Уильямс

Определилась соперница россиянки Марии Шараповой в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. Она встретится с американкой Сереной Уильямс.

Это стало ясно после того, как младшая из сестер Уильямс в матче третьего круга турнира обыграла немку Юлию Гергес со счетом 6:3, 6:4. Для Серены этот турнир "Большого шлема" - первый после рождения ребенка.

История встреч Шараповой и Уильямс-младшей весьма богата, при этом Серена значительно чаще побеждала в этих противостояниях. Они играли между собой 21 раз, Мария выиграла лишь дважды и оба раза - в 2004 году. Последняя их встреча состоялась в 2016-м.

Ранее в субботу Шарапова уверенно победила шестую ракетку мира Каролину Плишкову со счетом 6:1, 6:2. После игры, еще не зная, с кем ей предстоит встретиться дальше, она отметила, что ждет с нетерпением встречи с Сереной.

"Каждый раз, выходя на корт против Уильямс, понимаешь, что это вызов. И несмотря на счет наших с ней личных встреч я всегда жду матчей против сильнейших. Если она выиграет в третьем круге, то, конечно, я буду ждать этого поединка с нетерпением, - заявила Мария. - Мне важно играть с лучшими, и сегодня после победы над шестой ракеткой мира я получила такую возможность. Ради этого я и играю".