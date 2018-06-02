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02.06.2018 20:23
Рубрика: Культура

Что читает министр?

Владимир Мединский рассказал о творческих планах и чужих книгах
Текст: Инга Бугулова
В шатре "Художественная литература" в третий день книжного фестиваля выступил Владимир Мединский. Министр культуры сходу оговорился, что времени у него немного, но на все вопросы гостей "Красной площади" - и устные, и в форме записок - честно ответил.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Книг Владимир Мединский не писал уже давно. Последний труд, как он сам признался, закончил семь лет назад, а из "свежего" представил пособие военной истории России, составляли которое ученые-историки, а он редактировал.

- Я придумал идею и был руководителем этого проекта. Так как авторы пособия - историки, а я все-таки популяризатор истории, я старался сделать так, чтобы где-то сухая информация была изложена чуть полегче, - рассказал министр.

После короткого вступления Мединский перешел к вопросам из зала и, надо сказать, спрашивали его обо всем от образования до проблем с культурой речи.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По мнению министра, общий уровень базового исторического образования долгое время - а именно в 90-е и последующие годы - системно снижался, но сейчас идет обратный процесс. Популяризировать историю министерство пытается в том числе через фильмы. Среди примеров были названы уже вышедшие "Екатерина", "София", "Битва за Севастополь", снимается "Борис Годунов".

Один из вопросов был посвящен массовому переезду талантливых людей из регионов в Москву и Санкт-Петербург. Владимир Мединский назвал этот процесс "неестественным".

- Это плохая тенденция, когда столица "высасывает" людей из провинции. Мы со своей стороны пытаемся решать это переориентацией поддержки на регионы. Никогда еще так много региональной политикой министерство не занималось, - заверил он.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Что же касается курса минкульта после переназначения Мединского, то здесь ничего не изменится - курс будет на "поддержку и развитие всех направлений культуры, которые обогащают человека и делают его лучше".

- Мы за то, чтобы люди жили интересной, насыщенной жизнью, гармонично развивались. Цензурой мы не занимались и не планируем, но вопрос в том, какие авторы получают поддержку от государства. Тем авторам, которые работают против нашей страны, мы помогать не будем. Это не цензура, это позиция, - объяснил Владимир Мединский.

Фото: Photoxpress
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Какие книги читает министр? Сколько произведений успевает осилить при загруженном графике? Планирует ли вернуться с новыми творениями? Вопросы, "негосударственного" уровня интересовали гостей фестиваля не меньше.

Основные жанры, которым отдает предпочтение Мединский: художественная литература и историческая. Хотя недавно, признался министр, купил книгу по истории архитектуры, а еще начал читать романы Гузель Яхиной.

- Если не брать в счет отпуск, то читаю где-то 50 страниц в день помимо работы. Но и это получается не всегда. В самолете, конечно, успеваю побольше, - рассказал министр, и отметил, что со временем планирует взяться за новое произведение.

- Я в деталях продумал продолжение книги "Стена" - оно должно быть в двух частях. Но, чтобы сделать это, нужен год свободного времени. Вот на пенсию выйду и напишу.

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