Все неопубликованные рисунки Виктора Чижикова собрали в одну книгу

На Детской сцене прошла презентация книги "Веселое путешествие с художником Виктором Чижиковым". Встречу со знаменитым и любимым советским художником ждали с нетерпением.

В книге Виктора Чижикова более четырехсот рисунков, очень разных по характеру - и веселых, и философских, и "абракадабристых", по выражению Виктора Александровича. К каждому рисунку специально сочиняли стихи детские поэты Марина Бородицкая, Галина Дядина, Игорь Жуков, Андрей Усачёв, Григорий Кружков и другие.

Виктор Александрович, вспоминая о ситуациях, в которых был создан тот или иной рисунок, позабавил слушателей рассказом о том, как перепутал в иллюстрации индейцев кечуа и индейцев сиа, а ему указали на ошибку. "Вот это был уровень редактуры! А сейчас я часто вижу более грубые ошибки, например, осла, нарисованного с раздвоенными копытами", - прокомментировал художник.

Виктор Чижиков также рассказал, что большая часть книги составлена из рисунков, которые он забрал много лет назад из журнала "Вокруг света", когда его закрыли.

Потом собравшиеся поэты прочитали стихотворения из книги:

Купил корову музыкант,

А прокормить не мог.

Когда она хотела есть,

Он брался за гудок…

Эти стихи помещены под иллюстрацией, где музыкант стоит перед коровой на коленях, как бы извиняясь.

Фото: Михаил Синицын/РГ

Дельный совет дала Марина Бородицкая от лица почтальона бульдогу, кусающему его за ногу:

Чем хватать меня за ногу,

Ты бы для соседской колли

Написал открытку, что ли!

Встречаются среди стихов и совсем уж взрослые:

Подсыпают в пищу бром -

Лучше б нам давали ром!

Особенно оживленную реакцию у зрителей вызвало стихотворение про английского джентльмена, который притворялся, что его укусила лошадь, чтобы выставить счет владельцу конюшни. До поры до времени мошенничество удавалось, но потом предприимчивого героя разоблачили и посадили в тюрьму, где он не растерялся и снова принялся за свое, только уже имитируя собачьи укусы.