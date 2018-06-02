Новости

Криштиану Роналду предложили переехать в Красноярск 21:26
Две ракеты запущены в сторону Израиля из сектора Газа 20:43
CБУ пыталась завербовать журналиста РИА Новости 20:02
В Химках эвакуировали торговый центр "Мега" 19:57
18 компаний изменили цены на автомобили в России 19:39
На Украине погиб оператор Агентства журналистских расследований 19:38
Минтранс: Пассажирам "Саратовских авиалиний" вернули 106 млн рублей 19:04
Столтенберг: НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана 18:59
ЛНР: Инструкторы НАТО готовят военных Украины к наступлению на Донбасс 18:32
На Кубани пьяный водитель на угнанном авто устроил ДТП с пожаром 18:15
Великая княгиня Мария Романова проехала по Крымскому мосту 18:07
В Госдуме сообщили о трех пропавших в 1987 году летчиках из СССР 17:46
В Крыму директор объединения парков арестован за избиение 16:56
Центр Симферополя украсил Йошкин кот 16:19
В Иране разбился военный самолет 15:30
Haval привезет в Россию абсолютно новый кроссовер 15:19
Карен Хачанов вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос" 15:14
Медведев обсудил с премьером Турции строительство "Турецкого потока" 15:10
Жителя Тюмени будут судить за изнасилование знакомой 14:41
Нелепая погоня украинских полицейских за автоледи попала на видео 14:33
Приморец ответит за ввоз мадагаскарских рептилий на два млн рублей 14:33
Арестован заместитель мэра Томска 13:55
Лев Яшин попал в топ-25 лучших футболистов в истории чемпионатов мира 13:43
При авиаударе США и западной коалиции в Сирии погибли мирные жители 13:28
Красная площадь написала "Тотальный диктант" 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
02.06.2018 20:59
Рубрика: Культура

Все неопубликованные рисунки Виктора Чижикова собрали в одну книгу

Текст: Екатерина Зайцева
На Детской сцене прошла презентация книги "Веселое путешествие с художником Виктором Чижиковым". Встречу со знаменитым и любимым советским художником ждали с нетерпением.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

В книге Виктора Чижикова более четырехсот рисунков, очень разных по характеру - и веселых, и философских, и "абракадабристых", по выражению Виктора Александровича. К каждому рисунку специально сочиняли стихи детские поэты Марина Бородицкая, Галина Дядина, Игорь Жуков, Андрей Усачёв, Григорий Кружков и другие.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Портал ГодЛитературы.РФ подвел итоги конкурса "Чудо дети"

Виктор Александрович, вспоминая о ситуациях, в которых был создан тот или иной рисунок, позабавил слушателей рассказом о том, как перепутал в иллюстрации индейцев кечуа и индейцев сиа, а ему указали на ошибку. "Вот это был уровень редактуры! А сейчас я часто вижу более грубые ошибки, например, осла, нарисованного с раздвоенными копытами", - прокомментировал художник.

Виктор Чижиков также рассказал, что большая часть книги составлена из рисунков, которые он забрал много лет назад из журнала "Вокруг света", когда его закрыли.

Потом собравшиеся поэты прочитали стихотворения из книги:

Купил корову музыкант,
А прокормить не мог.
Когда она хотела есть,
Он брался за гудок…

Эти стихи помещены под иллюстрацией, где музыкант стоит перед коровой на коленях, как бы извиняясь.

Фото: Михаил Синицын/РГ

Дельный совет дала Марина Бородицкая от лица почтальона бульдогу, кусающему его за ногу:

Чем хватать меня за ногу,
Ты бы для соседской колли
Написал открытку, что ли!

Встречаются среди стихов и совсем уж взрослые:

Подсыпают в пищу бром -
Лучше б нам давали ром!

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
На Красной площади запустили новый народный проект "Читаем Тургенева"

Особенно оживленную реакцию у зрителей вызвало стихотворение про английского джентльмена, который притворялся, что его укусила лошадь, чтобы выставить счет владельцу конюшни. До поры до времени мошенничество удавалось, но потом предприимчивого героя разоблачили и посадили в тюрьму, где он не растерялся и снова принялся за свое, только уже имитируя собачьи укусы.

Фото: Михаил Синицын/РГ

Главное сегодня

СФ: Позиция Эр-Рияда не повлияет на планы РФ по поставке С-400 Катару
Пентагон заявил о стремлении к сотрудничеству с Россией и Китаем
Презентация футбольного ЧМ-2018 прошла в штаб-квартире ООН
СБ ООН отклонил проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту
В Раде рассказали о позоре министра иностранных дел