Акцизы на топливо снизят на месяц раньше

С приходом лета цены на автозаправках перегрелись и, чтобы избежать дальнейшего роста, нефтекомпании согласились заморозить стоимость бензина и дизеля на сетевых АЗС. Пока это бессрочная мера - как справиться с первопричиной роста цен, правительство вместе с участниками рынка решит во втором полугодии.

30 мая вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, провел экстренное совещание с нефтекомпаниями. Повод - слабо поддающееся контролю удорожание топлива в опте - более чем на 30 процентов с начала года, а следом и в рознице - почти на восемь процентов. Обсуждалась возможность снизить ставки акцизов на бензин на три тысячи рублей за тонну и на дизель - на две тысячи. Доля акциза в конечной цене - около 30 процентов.

Предполагалось, что снижение произойдет 1 июля, но срок перенесли на 1 июня, сообщил "Российской газете" участник совещания и подтвердил еще один. Законодательно маневр оформят постфактум через поправки в Налоговый кодекс, полагают юристы. Эти меры уже стабилизировали оптовые цены на бирже. Если эффект не дойдет до АЗС, то с 1 июля будет отменено плановое повышение ставок акциза на бензин и дизель еще на 600-700 рублей, говорят в отрасли.

С учетом уже принятых решений о снижении фискальной нагрузки, крупнейшие компании "подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо", рассказал "РГ" представитель вице-премьера Илья Джус. "Рассчитываем, что это решение также окажет существенное стабилизирующее влияние на цены на оптовом рынке", - добавил он.

Ставки акцизов будут снижены на полгода, говорил ранее глава департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексей Сазанов. По его словам, системные изменения проработают к осени. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил в пятницу, что целесообразно оставить акцизы сниженными минимум до конца года. А на выходных вице-премьер Дмитрий Козак в интервью "Вести в субботу" объяснил причины роста цен на топливо, заявив, что они увеличились в связи с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках, что может делать его производство в России относительно невыгодным.

"Прежде всего нужно сформировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита", - призвал нефтяников Артемьев. Он подчеркнул, что текущее ценообразование, "которое злит людей", возникает при высоких ценах на нефть. Участники рынка должны осознавать свою социальную ответственность, самостоятельно решая, когда следует, например, ограничить экспорт, чтобы не росли цены внутри страны. Эти меры глава ФАС назвал крайними.

По разным оценкам, снижение акцизов приведет к выпадению доходов бюджета на 130-140 миллиардов рублей в этом году. Для компенсации будет организован трансферт из федерального бюджета, следует из решения правительства, принятого 22 мая. Вероятно, саму "дыру" заместят дополнительными нефтегазовыми доходами.

Учитывая, что до 25 июня налогоплательщик платит акциз по прежней ставке, может не хватить времени для внесения поправок в Налоговый кодекс, поэтому их внесут позже, но с ретроспективным действием, говорит юрист юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Руслан Маннапов. "Однако, чтобы в дальнейшем цены резко не выросли, должны быть снижены сначала оптовые цены, а уже следом за ними - розничные. В противном случае это приведет к существенному росту в будущем", - предупреждает руководитель коммерческой практики BMS Law Firm Денис Фролов.