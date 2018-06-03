Дональд Трамп объяснил введение торговых пошлин

Пошлины должны быть введены против государств, торгующих в США, заявил американский президент Дональд Трамп. Он объяснил, что только такие меры позволят добиться справедливой торговли, причем на равных условиях.

Дональд Трамп в своем Twitter назвал "глупой торговлей" условия, когда США не облагают пошлинами товары других стран, а те, в свою очередь, устанавливают их в 25, 50 и 100 процентов. Президент США заявил, что это нечестно, и "терпеть такое больше нельзя".

Напомним, США ввели таможенные пошлины на импорт алюминия и стали из ряда стран, в том числе России, Мексики и Канады. ЕС раскритиковал решение США и призвал страны оспорить его в ВТО.