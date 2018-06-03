Эксперт: Новое правительство Италии вполне предсказуемо

Правительство Италии под руководством профессора права Джузеппе Конте, сформированное внесистемными партиями "Лига" и "Движением "5 звезд", приступило к исполнению своих обязанностей.

Несмотря на то, что объявление состава 65-го в республиканской истории страны кабмина совпало в Италии с выходными и национальным праздником Днем Республики, некоторые его члены решили не терять больше времени даром и немедленно заняться реализацией коалиционного соглашения - программы правительства "перемен", состоящего из 30 пунктов.

Наибольшую активность проявил новоиспеченный вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, пообещавший уже на следующий день после приведения кабмина к присяге депортировать из страны полмиллиона нелегальных иммигрантов.

"Италия открывает двери для хороших людей и дает билет в одну сторону тем, кто приехал в нашу страну, чтобы создавать беспорядок и при этом надеяться, что о них позаботятся. Отправить их домой - наш главный приоритет", - подчеркнул министр, выступающий под громким лозунгом "Сначала итальянцы". В частности, глава МВД предложил привлечь средства на массовые депортации. Согласно действующему законодательству, каждый иммигрант должен быть депортирован на самолете в сопровождении двух итальянских агентов, а это означает, что воплощение этого амбиционного проекта в жизнь влетит итальянскому бюджету в копеечку.

Как подсчитал еженедельник L’Espresso, план Сальвини по депортации 500 тысяч мигрантов будет стоить примерно 1,5 миллиарда евро.

Не стал медлить с громкими заявлениями и соратник Сальвини по правоцентристской коалиции экс-премьер Сильвио Берлускони, выразивший свое разочарование составом нового правительства, а также отвергнувший с "беспрецедентной твердостью" сотрудничество с "противоречивым кабинетом популистов, не избранных народом". Берлускони упрекает Сальвини, с которым у него в последние дни резко разладились отношения, в том, что тот вступил в альянс с "противником".

"Сегодня перед нами альтернатива: либо мы, либо они. Нам ничего не остается, как голосовать против доверия этому правительству", - отметил 81-летний политик в видеообращении, размещенном в социальных сетях. Тем не менее местные обозреватели не сомневаются, что желто-зеленый кабинет (по цветам символов "Движения "5 звезд" и "Лиги") получит поддержку большинства как в сенате, так и в палате депутатов.

Комментарий

Тимофей Бордачев, директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ:

Я думаю, что российская тема для политиков партии "Лига" и "Движение "5 Звезд" не является принципиальной. Их избиратели - это итальянские избиратели, и их приоритеты - это, конечно же, бюджетные вопросы, вопросы, связанные с миграцией, вопросы государственного долга. Вот три главные темы для них. Сейчас они могут поднимать тему санкций, необходимости налаживания отношений с Россией, но, скорее всего, это делается для того, чтобы потом разменять это требование на что-нибудь другое, например, смягчение позиции Германии по более значимым для них экономическим вопросам.

В остальном это правительство вполне предсказуемо. Они будут решать задачи, которые ставит перед ними предвыборная программа, действуя в рамках политического процесса Европейского Союза. Они не будут выходить из ЕС, или устраивать референдум о выходе из зоны евро, хотя, может быть, и будут этим угрожать за кулисами, чтобы настроить президента Франции Эммануэля Макрона на защиту их интересов. Они уже не позволили выставить себя популистами, срывающими формирование правительства. И, судя по тому, кто вошел в состав кабинета, от них не стоит ждать поведения безответственных популистов. Я думаю, что сейчас они начнут большой торг с Брюсселем.

Подготовила Ариадна Рокоссовская