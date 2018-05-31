В Италии сформировано политическое правительство

Трехмесячный политический кризис, который переживала Италия на протяжении последних трех месяцев, завершился формированием коалиционного правительства.

Поскольку партии, обладающие большинством в парламенте (Движение "5 Звезд" и "Лига"), не поддержали создание технического кабмина под руководством экономиста Карло Коттарелли, Италия была вынуждена вернуться к идее создания политического правительства.

Под влиянием этих драматических событий, президент страны во второй раз за последние 10 дней доверил формирование коалиционного правительства 54-летнему профессору права Джузеппе Конте.

В состав нового кабмина под руководством Конте в качестве вице-премьеров вошли Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, каждому из которых достанутся также портфели министра МВД Италии и министра труда, экономразвития и социальной политике соответственно.

Главой итальянского МИДа стал известный юрист Энцо-Мoаверо Миланезе, который в прошлом занимал должность министра без портфеля по европейским делам (2012-2014 гг). Руководство министерством финансов доверено профессору экономики римского университета "Тор Вергата" Джованни Триа. При этом 82-летний экономист-евроскептик Паоло Савона будет заведовать в новом кабмине европейскими делами.

Портфель министра юстиции достался депутату от "пятизвездочников" адвокат Альфонсо Бонафеде. А эксперт по безопасности Элизабетта Трента получила должность министра обороны. Джан-Марко Чентинайо из "Лиги" будет руководить стратегическим для Италии министерством сельского хозяйства. Министерство транспорта и инфраструктуры возглавил член движения "5 звезд" Данило Тонинелли. Пост министерства здравоохранения достался Джулии Грилло (Движение 5 звезд"). Министерство по защите окружающей среды возглавит генерал Серджо Коста. За культуру и туризм будет отвечать Альберто Бонисоли, а за образование - Марко Буссетти.

Между тем, партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" в лице своего представителя Марии Стеллы Джельмини официально объявила о том, что партия уходит в оппозицию коалиционному правительству.

Ожидается, что новый кабмин присягнет в субботу в 16 часов по местному времени. Голосование по вотуму доверия состоится в начале следующей недели.