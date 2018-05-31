В Италии сформировано политическое правительство

Новости

Суд постановил арестовать подозреваемого в "покушении" на Бабченко 22:55
Помпео подтвердил слухи о письме Ким Чен Ына в адрес Трампа 22:43
Австрийские математики высчитали, кто выиграет ЧМ-2018 22:37
Консул Украины в Гамбурге уволен за антисемитизм 22:31
Минфин опроверг перенос сроков реформы электронных госзакупок 22:09
МИД Нидерландов допустил ответственность Киева за крушение MH17 22:05
Рауль Кастро впервые появился на публике после операции 21:46
Макрон назвал введение США пошлин на сталь и алюминий незаконным 21:40
Премьер Канады назвал пошлины США "абсолютно неприемлемыми" 21:25
Финляндию обеспокоило решение США ввести пошлины на сталь 21:20
ЛНР: Киев скрывает истинные потери в Донбассе 21:10
Карло Коттарелли отказался возглавить правительство Италии‍ 21:06
Трамп заявил, что "будет очень рад" снять санкции с КНДР 21:06
Украинские силовики дважды нарушили перемирие в Донбассе 20:57
Захарова: Киев надеялся вызвать высылку дипломатов РФ из стран Запада 20:55
Джонни Депп врезался в стену в Санкт-Петербурге 20:50
Украинские школьники упали в обморок после речи Порошенко 19:56
Оззи Осборн признался в любви к России 19:55
В московском метро произошел технический сбой 19:51
Продукты с 1 июня начнут маркировать цветами светофора 19:50
Малайзия не обнаружила вины Москвы в деле сбитого Boeing 19:37
Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования 19:33
Курс евро расчетами "завтра" вырос 19:31
СМИ "уличили" Джоли в длительной любовной связи с актером Хиддлстоном 19:26
Беларусь заняла 35-е место в рейтинге стран счастливого детства 19:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 23:08
Рубрика: В мире

В Италии сформировано политическое правительство

Текст: Нива Миракян (Рим)
Трехмесячный политический кризис, который переживала Италия на протяжении последних трех месяцев, завершился формированием коалиционного правительства.

Поскольку партии, обладающие большинством в парламенте (Движение "5 Звезд" и "Лига"), не поддержали создание технического кабмина под руководством экономиста Карло Коттарелли, Италия была вынуждена вернуться к идее создания политического правительства.

Под влиянием этих драматических событий, президент страны во второй раз за последние 10 дней доверил формирование коалиционного правительства 54-летнему профессору права Джузеппе Конте.

В состав нового кабмина под руководством Конте в качестве вице-премьеров вошли Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, каждому из которых достанутся также портфели министра МВД Италии и министра труда, экономразвития и социальной политике соответственно.

Фото: Reuters
В Италии арестовали вице-префекта острова Эльба

Главой итальянского МИДа стал известный юрист Энцо-Мoаверо Миланезе, который в прошлом занимал должность министра без портфеля по европейским делам (2012-2014 гг). Руководство министерством финансов доверено профессору экономики римского университета "Тор Вергата" Джованни Триа. При этом 82-летний экономист-евроскептик Паоло Савона будет заведовать в новом кабмине европейскими делами.

Портфель министра юстиции достался депутату от "пятизвездочников" адвокат Альфонсо Бонафеде. А эксперт по безопасности Элизабетта Трента получила должность министра обороны. Джан-Марко Чентинайо из "Лиги" будет руководить стратегическим для Италии министерством сельского хозяйства. Министерство транспорта и инфраструктуры возглавил член движения "5 звезд" Данило Тонинелли. Пост министерства здравоохранения достался Джулии Грилло (Движение 5 звезд"). Министерство по защите окружающей среды возглавит генерал Серджо Коста. За культуру и туризм будет отвечать Альберто Бонисоли, а за образование - Марко Буссетти.

Между тем, партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" в лице своего представителя Марии Стеллы Джельмини официально объявила о том, что партия уходит в оппозицию коалиционному правительству.

Ожидается, что новый кабмин присягнет в субботу в 16 часов по местному времени. Голосование по вотуму доверия состоится в начале следующей недели.

Главное сегодня

Путин и Нетаньяху обсудили аспекты сирийского урегулирования
Орешкин сравнил ситуацию в мировой экономике с Великой депрессией
Исполнитель "убийства" Бабченко раскрыл свою личность
Малайзия не обнаружила вины Москвы в деле сбитого Boeing
ЕС, Канада и Мексика ответят США на введение пошлин на импорт металлов