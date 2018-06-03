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03.06.2018 09:27
Рубрика: Спорт

Форвард "Вашингтона" Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ

Текст: Артур Нанян

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов блеснул в третьем матче финала Кубка Стэнли с "Вегасом". Команда россиянина одержала победу (3:1), а сам Евгений набрал 2(1+1) очка. Еще одну шайбу в составе "столичных" забросил Александр Овечкин. Счет в серии - 2-1 в пользу "Вашингтона".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Кузнецов был признан не только лучшим игроком матча, но и первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Напомним, что россиянин мог пропустить встречу из-за травмы, но в итоге появился на льду.

"Игра через боль? Это эмоциональный момент", - признался после матча Кузнецов. "Я как Майкл Джордан, который провел свою лучшую встречу будучи в плохом состоянии и набрал 55 очка. Когда испытываешь боль, то играешь намного лучше. Появляется дополнительная энергия".

Что касается Овечкина, то он забросил 14-ю шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф и повторил клубный рекорд "Вашингтона", установленный в 1990 году Джоном Дрюсом. Для россиянина эта шайба стала 40-й в плей-офф с 2011 года. Это лучший показатель в лиге.

Добавим, что следующий матч "Вашингтона" с "Вегасом" пройдет по Москве 5 июня в три часа ночи.

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