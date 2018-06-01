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Рубрика: Спорт

Нападающий Кузнецов вышел на лед после травмы

Текст: Анна Козина

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который получил травму во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ с "Вегас Голден Найтс" и покинул площадку, держась за руку, принял участие в тренировке команды.

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- Евгений Кузнецов вышел на лед на необязательную тренировку, - написала корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян на своей странице в Twitter.

Однако участие нападающего в третьем матче серии, который пройдет в ночь на 3 июня в Вашингтоне, под вопросом. Счет в серии пока равный - 1:1.

Напомним, что Евгений Кузнецов с 25 очками (11 шайб + 14 передач) является лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ текущего сезона.

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