Евгений Кузнецов получил травму в матче с "Вегасом"

Во втором матче финала плей-офф "Вашингтон" смог обыграть в гостях команду "Вегас" - 3:2. Хозяева льда открыли счет на 6-й минуте, но затем пропустили трижды. Отличились Ларс Эллер, Александр Овечкин и Брукс Орпик.

Нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов еще в первом периоде получил травму. Защитник "Вегаса" Брэйден Макнэбб совершил против него жесткий силовой прием. Россиянин покинул площадку и больше на лед не выходил.

Напомним, что в первом матче 28 мая "столичные" допустили непростительные ошибки и уступили дебютанту лиги - команде "Вегас", собранной из второстепенных игроков клубов НХЛ (4:6).

"Нервозная игра, мы были не в своей тарелке, мы неправильно действовали", - заявил тогла Александр Овечкин.

Спортсмен подчеркнул, что видит причину неудачи и знает, как избежать подобного в будущем. Следующий матч состоится в ночь на 2 июня.