Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
03.06.2018 22:43
Рубрика: Спорт

Немцы забуксовали

Германия не может выиграть в пятом матче подряд
Ведущие сборные продолжают подготовку к ЧМ-2018, играя контрольные матчи. В одном из них действующие чемпионы мира немцы уступили Австрии - 1:2.
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7582 (119)

В этой игре произошло знаковое для Германии событие: основной голкипер Бундестим и мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер появился на поле впервые за девять месяцев после травмы. И сразу пропустил два мяча.

Немцы уступили Австрии впервые за 32 года. А вообще безвыигрышная серия команды теперь составляет пять матчей. В последний раз Германия побеждала в октябре прошлого года, когда команда Йоахима Лева обыграла в Кайзерслаутерне Азербайджан - 5:1.

Фото: Сергей Михеев/ Михаил Синицын / РГ
Главный футбольный трофей вернулся в Москву после всемирного тура

- Сегодня был не самый удачный для нас день,- отметил Лев. - Нойер? Скоро еще раз поговорю с ним, и мы решим, поедет он на чемпионат мира или нет.

Свою последнюю контрольную встречу перед стартом ЧМ Германия проведет 8 июня. Встретятся немцы с соперником российской сборной по групповому этапу чемпионата мира Саудовской Аравией.

Сборная России

Наставник россиян Станислав Черчесов назвал итоговую заявку команды на ЧМ-2018. В нее вошли 23 игрока.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге"), Андрей Лунев ("Зенит"); защитники: Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба - ЦСКА) Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Илья Кутепов ("Спартак"); полузащитники: Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал"); нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

Новости чемпионата
Кто сыграет на ЧМ-2018 по футболу в составе сборной России 23:42
Неймар помог Бразилии победить хорватов 23:33
Главный футбольный трофей вернулся в Москву после всемирного тура 22:28
Все стадионы ЧМ-2018 получат бесплатный Wi-Fi 20:38
Фото: Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса 31.05.2018

Фото: Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса

"Роскосмос" показал подборку снимков всех стадионов предстоящего чемпионата мира по футболу. Фотографии 12 площадок сделаны в очень высоком разрешении с помощью специальной аппаратуры

Сборная России проиграла в товарищеском матче Австрии 30.05.2018

Сборная России проиграла в товарищеском матче Австрии

Национальная команда провела предпоследнюю игру перед чемпионатом мира. В контрольном матче в Инсбруке россияне уступили Австрии. Из положительных моментов можно отметить возвращение в сборную Игнашевича

Месси назвал главных соперников Аргентины на чемпионате мира 30.05.2018

Месси назвал главных соперников Аргентины на чемпионате мира

Лионель Месси признался, что не считает Аргентину фаворитом предстоящего чемпионата мира. Что касается соперников по группе, то больше всего футболист опасается нигерийцев. Также он считает, что Аргентине будет жизненно важно победить в первом матче

Александр Самедов: Задача номер один - выйти из группы 30.05.2018

Александр Самедов: Задача номер один - выйти из группы

Конкуренция за место в составе не должна иметь значения для игроков сборной России перед домашним ЧМ-2018. Об этом, а также о весельчаке Дзюбе, о строгом Капелло, о впечатлениях от Бразилии и о многом другом "РГ" рассказал полузащитник нашей национальной команды Александр Самедов