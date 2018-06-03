Германия не может выиграть в пятом матче подряд

Немцы забуксовали
В этой игре произошло знаковое для Германии событие: основной голкипер Бундестим и мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер появился на поле впервые за девять месяцев после травмы. И сразу пропустил два мяча.
Немцы уступили Австрии впервые за 32 года. А вообще безвыигрышная серия команды теперь составляет пять матчей. В последний раз Германия побеждала в октябре прошлого года, когда команда Йоахима Лева обыграла в Кайзерслаутерне Азербайджан - 5:1.
- Сегодня был не самый удачный для нас день,- отметил Лев. - Нойер? Скоро еще раз поговорю с ним, и мы решим, поедет он на чемпионат мира или нет.
Свою последнюю контрольную встречу перед стартом ЧМ Германия проведет 8 июня. Встретятся немцы с соперником российской сборной по групповому этапу чемпионата мира Саудовской Аравией.
Сборная России
Наставник россиян Станислав Черчесов назвал итоговую заявку команды на ЧМ-2018. В нее вошли 23 игрока.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге"), Андрей Лунев ("Зенит"); защитники: Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба - ЦСКА) Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Илья Кутепов ("Спартак"); полузащитники: Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал"); нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").
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