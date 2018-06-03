ГИБДД оформляет на треть меньше аварий благодаря Европротоколу

Возможность оформления аварий без вызова Госавтоинспекции становится все более популярной. А увеличение лимита выплат по таким случаям в два раза - до 100 тысяч рублей - сделает Европротокол еще более популярным, ведь покрывает практически 85 процентов ДТП. Автомобилисты могут теперь не опасаться, что лимита не хватит на восстановление машины.

По словам генерала Владимира Кузина, за прошлый год ГИБДД зафиксировала 2 миллиона 320 тысяч ДТП без пострадавших. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Об этом рассказали на пресс-конференции, прошедшей в "Российской газете", заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев и начальник управления методологии урегулирования убытков РСА Андрей Маклецов. По их мнению, для простого оформления аварии без вызова ГИБДД водителям лучше на месте договариваться кто прав, кто виноват, а не полагаться на высокотехнологичные устройства. Ведь не факт, что если есть разногласия, то их смогут разрешить страховщики. Тем более, что это не всегда удается и ГИБДД.

В прошлом году в России было урегулировано 504 тысячи ДТП по Европротоколу

Как сообщил Владимир Кузин, за прошлый год ГИБДД зафиксировала 2 миллиона 320 тысяч ДТП без пострадавших, которые называются "по железу". По сравнению с 2016 годом количество таких аварий сократилось на 8,4 процента. За четыре месяца текущего года произошло 525 тысяч таких аварий. По сравнению с 2017 годом их количество снизилось более чем на 37 процентов. Во многом это заслуга того, что водители стали реже вызывать ГИБДД и чаще пользоваться Европротоколом.

- Госавтоинспекция заинтересована была в увеличении страховой выплаты в два раза, - отметил Владимир Кузин. - Это существенно скажется на безостановочном движении и сокращении пробок на дорогах из-за ДТП.

Как сообщил Евгений Уфимцев, в прошлом году было урегулировано 504 тысячи ДТП по Европротоколу. Это 33 процента от общего количества аварий, которые попадали под действие Европротокола. То есть, когда два участника, застрахованных по ОСАГО, и нет пострадавших. Когда можно было оформить по упрощенной системе.

- Рост по сравнению с 2016 годом составил 22 процента, - сообщил Евгений Уфимцев. - Да, наверное, это мало. С увеличением лимита до 100 тысяч рублей, мы надеемся, что люди более активно начнут пользоваться Европротоколом. По оценкам РСА, более 85 процентов убытков попадает в размер 100 тысяч рублей. Более "дорогие" случаи, как правило, уже с пострадавшими. И по Европротоколу не могут быть оформлены.

Уфимцев также подчеркнул, что в 40 процентах ДТП более-менее серьезные повреждения получает только задний бампер.

Как отметил Андрей Маклецов, новый лимит Европротокола распространяется на аварии, произошедшие после 1 июня. При этом не важно, когда был заключен договор ОСАГО. Для оформления аварии не требуется получать новые бланки извещения о ДТП.

- По договорам, заключенным до 1 июня, может быть использован старый бланк, - подчеркнул Андрей Маклецов. - Только на оборотной стороне можно описать и наличие разногласий, и их суть. Главное - подписать этот материал. А в новых бланках на лицевой стороне появились два чекбокса. В них нужно поставить "галочку" - наличие разногласий, отсутствие разногласий. Все, такой документ считается оформленным.

Но при наличии разногласий потребуется, чтобы машина была оборудована техническими устройствами ГЛОНАСС или произвести съемку с помощью мобильного приложения. Техническими средствами сейчас оборудованы немногие автомобили. А мобильные приложения пока находятся в разработке.

- РСА подготовил технические требования для этих приложений и направил их на согласование в Банк России, - сообщил Евгений Уфимцев. - Сейчас идет творческая дискуссия и согласование. Думаю, что в ближайшее время они появятся.

Однако, если есть разногласия, не факт, что страховщики сумеют их разрешить. Например, в ситуации, когда оба участника дорожно-транспортного происшествия утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. В этом случае страховщик скорее всего посчитает вину обоюдной и выплатит обоим участникам по 50 процентов от ущерба. Так что лучше договариваться.