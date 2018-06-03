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03.06.2018 04:32
Рубрика: Авто

Гоночный автомобиль Ferrari продан за рекордных 70 миллионов долларов

Спорткар Ferrari 1963 года выпуска продан за 70 миллионов долларов. Это самая высокая цена приобретения автомобиля в истории.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
18 компаний изменили цены на автомобили в России

Автомобиль, на котором была выиграна гонка "Тур-де-Франс" в 1964 году, купил основатель американской компании WeatherTech Дэвид Макнил. Спорткар ни разу не попадал в аварию и находится в идеальном состоянии.

Как сообщает ТАСС, предыдущий ценовой рекорд принадлежал другому экземпляру Ferrari 1963 года выпуска. Его купили в 2013 году за 52 миллиона долларов.