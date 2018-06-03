Политическая ситуация в Каталонии возвращается на круги своя.

В субботу к присяге было приведено новое правительство испанской провинции, где, таким образом, прекратило действие прямое управление из Мадрида. Его ввели в октябре 2017 года на фоне политического кризиса, спровоцированного референдумом о выходе автономии из состава королевства. Непосредственное подчинение Каталонии центру продержалось чуть больше полугода. Однако ее новому премьеру Киму Торра, похоже, не дают покоя лавры Карлеса Пучдемона. Политик уже заявил, что намерен добиваться независимости региона.

Ранее главе каталонского женералитета удалось сформировать местное правительство вопреки тому, что Мадрид не одобрил несколько изначально предложенных кандидатур министров. Двое из них находились под арестом по обвинению в сепаратизме, а еще двое - в бегах. Тогда Торра предложил альтернативных кандидатов. После того как новые министры все-таки приняли присягу, автоматически прекратило действие статьи 155 Конституции Испании, позволяющей вводить прямое правление в регионе в чрезвычайных обстоятельствах. Она была задействована впервые в истории.

Напомним, что сам 55-летний Ким Торра во время вступления в должность 17 мая не стал провозглашать верность испанской короне и Конституции. Его предшественник на посту главы правительства автономии переизбраться не смог. Сейчас Карлес Пучдемон находится на территории Германии, где ждет решения местной Фемиды по поводу своей экстрадиции на родине. Он был арестован на основании европейского ордера, выданного Верховным судом Испании. Впоследствии сторонники внесли за него залог в размере 75 тысяч евро, и мятежный политик был выпущен из-под стражи. Однако нет никаких сомнений в том, что при пересечении испанской границы его немедленно арестуют.

На своей малой родине Пучдемон еще в декабре прошлого года избрался в каталонский парламент, однако заседать в нем не может. После истории с инициированным им референдумом об отделении автономии (эта затея, как известно, провалилась) власти Испании обвинили 55-летнего политика в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств. По последней статье уголовного кодекса королевства - самой серьезной - Пучдемону грозит до тридцати лет тюрьмы.