Выбор Черчесова
В список вошли 23 футболиста.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге"), Андрей Лунев ("Зенит").
Защитники: Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Илья Кутепов ("Спартак").
Полузащитники: Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - "Зенит"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба - "Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал").
Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").
Таким образом, в финальную заявку не попали пять человек, прошедших с национальной командой сбор в австрийском Нойштифте. Это Константин Рауш, Александр Ташаев (оба - "Динамо"), Сослан Джанаев ("Рубин"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче") и Федор Чалов (ЦСКА). Отметим, что четверо из названных игроков не вошли в состав сборной на ее последний товарищеский матч против Австрии (0:1). Рауш в заявке присутствовал, но всю игру провел на скамейке.
Первое, что обращает на себя внимание: на ЧМ-2018 Черчесов будет обходиться двумя номинальными форвардами. Формально в списке третьим нападающим значится Алексей Миранчук, но понятно, что по своей сути это полузащитник. "За бортом" оказался 20-летний Федор Чалов, самый молодой игрок из тех, что находились в расположении сборной. Видимо, тренерский штаб посчитал, что при тактике, предусматривающей одного форварда, брать Чалова нецелесообразно.
Похожий дефицит наблюдается в оборонительной линии. Там всего два номинальных крайних защитника: Марио Фернандес и Игорь Смольников. Хотя при необходимости их могут подменить Федор Кудряшов и Юрий Жирков, которым эта позиция знакома.
Двое из отцепленных - как раз таки "бровочники". И если отсутствие в заявке неопытного Александра Ташаева еще можно было прогнозировать, то непопадание на ЧМ-2018 Константина Рауша - в некотором роде неожиданность. Возможно, сказались проблемы со спиной, из-за которых Рауш и не сыграл в матче против Австрии.
Не поедет на чемпионат мира и еще один "немец", Роман Нойштедтер. Пенять Роман может только на себя: в товарищеских матчах сборной защитник стамбульского "Фенербахче" наошибался порядочно.
Наконец, что касается вратарской линии, было принято решение отказаться от услуг Сослана Джанаева. Но и это было предсказуемо: Акинфеев и Лунев нынче объективно ведущие вратари страны, а Габулов, как не раз подчеркивал Черчесов, играет важную роль в раздевалке.
Теперь состав сборной может измениться только по причине тяжелой травмы одного из приглашенных игроков. В этом случае тренерский штаб может вызвать нового футболиста, но не позже, чем за 24 часа до стартового свистка первого матча на чемпионате мира. Он у сборной России намечен на 14 июня против сборной Саудовской Аравии.
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