МИД призвал отреагировать на попытку вербовки СБУ российской журналистки

Москва призвала международные структуры и мировое сообщество отреагировать на попытку Службы безопасности Украины завербовать корреспондента РИА Новости Ирину Высокович.

Как рассказала сама Высокович, она прибыла из Вильнюса в Херсон для освещения процесса над главой портала "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским. У входа в зал заседаний суда к ней подошли сотрудники СБУ и увезли в отделение, где журналистку допрашивали несколько часов и в итоге пытались завербовать, заставив подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и предоставлять информацию о сотрудниках "РИА Новости".

Как подчеркнули в МИД России, данный инцидент служит очередным подтверждением тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование. Нынешними форматами взаимодействия Киева с журналистами стали прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища.

В ведомстве также потребовали немедленно освободить Кирилла Вышинского и снять с него все обвинения.

Напомним, Вышинский был задержан 15 мая в рамках операции против "РИА Новости Украина". На заседании суда 1 июня ему предъявили обвинения в госизмене и продлили арест на два месяца. Ему грозит до 15 лет заключения. Обвинение со ссылкой на публикации от 2014 года утверждает, что журналист размышлял о целесообразности изменения границ страны и призывал к созданию Новороссии. Вышницкий со своей стороны указал, что все эти материалы были подготовлены и подписаны конкретными авторами в рубрике "Точка зрения", а не являлись редакционными.