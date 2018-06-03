Мировые авиаперевозчики заявили о вреде торговых барьеров

Растущая напряженность в мировой торговле может негативно сказаться на рынке авиаперевозок. Об этом заявил журналистам генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк, чьи слова приводит Reuters.

По его словам, "любые меры, которые ограничивают торговлю и, соответственно, ограничивают пассажирские перевозки, - плохие новости не только для мировой экономики, но и для данной отрасли".

Напомним, вопрос о мировой торговле обострился после того, как США ввели с 1 июня торговые пошлины на импорт стали и алюминия для ряда стран. ЕС раскритиковал это решение и призвал страны оспорить его в ВТО.