Главный футбольный трофей вернулся в Москву после всемирного тура

В воскресный полдень в центре столицы уже многолюдно. Но накануне заглянуть на Манежную площадь стоило не только из-за хорошей погоды, которая, наконец, пришла в город. Ведь вместе с ней сюда пожаловал Кубок мира. Вообще трофей в Москве давно не новичок. Он уже приезжал сюда в рамках мирового тура перед ЧМ-2014, а путешествие в преддверии ЧМ-2018 начинал прошлой осенью на стадионе "Лужники", где пройдут матч открытия и финал турнира. Но еще никогда остановка самой знаменитой футбольной реликвии в Москве не была столь длительной. А ведь Кубок мира останется здесь до того момента, когда 15 июля капитан сборной - победительницы ЧМ-2018 поднимет трофей над своей головой.

Мэр Сергей Собянин заявил, что Москва становится футбольной столицей мира

- Сегодня Москва становится футбольной столицей мира, - мэр столицы Сергей Собянин первым поприветствовал почетного "гостя". - Как старого друга мы встречаем Кубок чемпионата мира, который уже был в Москве и объехал десятки и сотни других городов. Мы с нетерпением ждем, когда прозвучит первый свисток на главной арене страны в Лужниках.

Надо сказать, что прошедший тур стал самым продолжительным на территории страны - хозяйки чемпионата мира за всю историю проекта. За 123 дня Кубок преодолел более 27 тысяч километров и сменил 11 часовых поясов. По пути он выставлялся в 24 городах: увидеть трофей мог каждый третий житель нашей страны. Кроме того, Кубок мира с января по апрель уже этого года побывал в кругосветном путешествии. Главный футбольный приз посетил 51 страну и 91 город. Причем в некоторые страны, такие как Исландия, Австрия, Монголия, Кубок заглянул впервые.

- Символично, что перед чемпионатом мира в России Кубок проделал рекордный путь, - отметил генеральный директор оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018" Алексей Сорокин. - Буквально считаные дни отделяют нас от начала яркого турнира. Заверяю, что все города и все стадионы готовы к проведению чемпионата мира по футболу. С радостью примем всех, кто приедет наслаждаться футболом.

Атмосфера футбольного праздника чувствуется в столице уже сейчас. Фото% Сергей Михеев / Михаил Синицын / РГ

Несмотря на то что в презентации Кубка мира приняли участие весьма важные гости, честь показать общественности трофей, до поры до времени скрывавшийся под черным покрывалом, была оказана легендарному немецкому футболисту Лотару Маттеусу. Казалось бы, свою карьеру Лотар завершил почти 20 лет назад, а народ его помнит. Появление пятикратного участника первенств планеты, чемпиона мира-1990 публика, коей к тому времени собралось немало, встретила с особым восторгом. А яркая речь немца, кажется, не оставила равнодушным никого.

- Чемпионат мира - особенное событие для всей планеты, - эмоционально подчеркнул Лотар Маттеус. - Болельщики приедут из Южной Америки, из Африки, из Азии - отовсюду. На протяжении месяца Россия будет в центре внимания. Весь мир будет здесь. С 1970 года, еще с детства, я следил за всеми чемпионатами мира. А с 1982 по 1998 годы сам играл на пяти чемпионатах мира. В 1990 году в составе немецкой команды я выиграл этот Кубок. В детстве о таком и не мечтают. С 2002 года я сопровождаю чемпионаты мира как журналист и фанат. И до сих пор я не потерял ни единой эмоции. Футбол сопровождает и связывает всех нас. Не важно, из какой вы страны. Вы всегда с футболом. Помню, как 990 дней назад я открывал часы отсчета до чемпионата мира. Ждать осталось совсем немного.

Закончив свой вдохновенный спич, Маттеус, как когда-то в далеком 1990-м, поднял Кубок над головой. Из всех присутствующих это сделать только он и мог, ведь по правилам ФИФА дотрагиваться до трофея имеют право лишь главы государств и чемпионы мира.

К слову, у москвичей и гостей столицы еще будет возможность увидеть Кубок мира вблизи. С 4 по 7 июня трофей выставят в Парке Горького, где все желающие смогут почувствовать: чемпионат мира уже совсем близко.