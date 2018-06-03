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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Счастье с поддержкой

Владимир Путин навестил пациентов детской больницы и вручил ордена многодетным семьям
Текст: Татьяна Замахина, Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск №7582 (119)
Президент России Владимир Путин в День защиты детей навестил пациентов в Морозовской детской больнице и вручил в Кремле ордена многодетным родителям. Поддержка семей с детьми продолжится, заверил глава государства.

Путин осмотрел новый лечебный корпус Морозовской детской городской клинической больницы в Москве. Всего свыше 120 тысяч маленьких пациентов ежегодно получают здесь помощь. Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьеры Ольга Голодец и Татьяна Голикова. О работе медучреждения президенту рассказали Собянин, а также главврач Игорь Колтунов. "Этот корпус построен несколько лет тому назад, - показывал на большом макете столичный градоначальник. - И в конце концов мы убедились, что здесь невозможно вместить современную медицину. Вместе с правительством РФ при вашей личной поддержке приняли решение совместно реализовать строительство крупнейшего медицинского детского центра с точки зрения того, что здесь совмещены все лучшие мировые технологии."

Поддержка семьи, материнства, детства была и остается в числе безусловных государственных приоритетов

Мэр рассказал о планах строительства центра, где детей будут лечить уникальными технологиями протонной лучевой терапии. "Помимо Морозовской больницы мы развиваем и другие детские клиники", - продолжил глава города и рассказал о скором запуске перинатального кардиоцентра на 300 коек для помощи роженицам с патологиями и возможной внутриутробной хирургией детей. И еще порядка 60 корпусов больничных, поликлиничных будет возведено в ближайшие годы, сообщил он.

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Посетил глава государства и палаты. В частности, президент зашел в палату к шестилетнему Савелию. Малышу пересадили почку от отца. "Вы президент", - деловито констатировал мальчик. Путин кивнул, и тогда Савелий пожаловался на болезненные процедуры. И еще сказал, что очень хочет выписаться и гулять. "Надо полечиться, дорогой мой. Надо, мой хороший, потерпеть", - заметил президент, и добавил, что скоро можно будет пойти домой. "Не дойти пешком. Нужен самолет", - объяснил малыш, который прилетел на лечение из Челябинска.

Глава государства рассмеялся, немного поговорил с ребенком и пожелал ему выздоровления, а на прощание поцеловал в макушку. "Меня поцеловал самый главный президент. А тебя, мама, нет", - рассмеялся мальчик. И Путин, и мать Савелия одновременно решили, что целовать ее будет муж, папа мальчика, присутствующий в палате.

Савелий также получил подарки от президента: книги, среди которых - "Энциклопедия выживания" и "Главные географические открытия".

Президенту затем предстояло еще одно важное мероприятие, связанное с подрастающим поколением. А именно, вручение в Кремле орденов "Родительская слава": начиная с 2008 года ими награждаются родители и усыновители, которые воспитывают семерых и более детей.

В нынешнем году награды из рук президента получили семьи из восьми регионов. В награжденных семьях - от 6 до 14 детей.

Чтобы юные участники церемонии не скучали перед ее началом, для них прямо в зале Большого Кремлевского дворца установили столы с раскрасками. Можно было поиграть и в настольный хоккей, что, конечно, больше заинтересовало мальчишек. Кроме того, дети могли примерить историческую военную форму разных эпох.

Владимир Путин начал свою речь с напоминания, что церемония по доброй традиции приурочена к Международному дню защиты детей. "И это символично, потому что самая нужная, самая надежная защита для ребенка - это родительская любовь, забота, внимание, поддержка самых близких людей", - заявил президент.

Фото: Россия 24
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По его словам, родители выбрали для себя "счастливый, благодарный, но, конечно, очень непростой и очень ответственный путь". В родительском труде, который не знает ни отдыха, ни выходных, "заложено просто удивительное вознаграждение, которое с лихвой перекрывает все трудности". "Это возможность видеть, как делают первые шаги, как растут и учатся дети, вместе с ними еще и еще раз постигать мир, радоваться их успехам и достижениям", - пояснил президент.

И собравшиеся в Кремле семьи, по его оценке, олицетворяют собой именно такое, светлое и яркое родительское счастье.

Путин заверил, что поддержка семьи, материнства, детства была и остается в числе безусловных государственных приоритетов. Он напомнил о том, что продлена программа материнского капитала, а также расширяются возможности его использования. С начала этого года началось субсидирование ипотечной процентной ставки для семей, в которых появился второй и третий ребенок. Запускается программа повышения доступности яслей.

Глава государства тоже получил своего рода награду. Многодетный отец из Якутии Павел Юдинцев (он воспитывает 14 детей) подарил Владимиру Путину книгу об эвенках и кедровый стланик.

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