Осенью этого года Северо-Восточная и Северо-Западная хорды в Москве соединит разворотная эстакада на Большой Академической улице. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы департамента строительства Петр Аксенов, посетив один из возводимых участков Северо-Восточной хорды.

Как уже писала "РГ", столичные хорды по масштабу стройки и влиянию на городской трафик можно сопоставить с МКАД или Третьим транспортным кольцом. Они избавят москвичей от десятков километров перепробегов, которые они сейчас вынуждены делать, чтобы попасть в соседний район. Хорды же позволят пересечь город насквозь, не заезжая в исторический центр. Причем обе магистрали будут бесплатными.

В частности, СЗХ пройдет от Дмитровского до Сколковского шоссе, а СВХ - от платной дороги Москва - Санкт-Петербург до развязки на пересечении МКАД и развязки Вешняки - Люберцы. После того как магистрали полностью запустят, нагрузка на вылетные трассы, по расчетам НИ и ПИ Генплана Москвы, снизится на 20-25 процентов.

Отдельные участки хорд уже используются автомобилистами, а отдельные их элементы еще достраиваются. Например, соединение Фестивальной улицы и Дмитровского шоссе. Длиной оно почти 11 км, причем половина этого пути идет по мостам и эстакадам. Искусственные сооружения специально спроектировали так, чтобы они шли как можно дальше от домов и не причиняли их жителям неудобств. Тем не менее на всякий случай в высотках северо-востока строители заменили 6 тысяч окон на бесшумные. Впрочем, стройка уже заканчивается. Визуально эстакады практически готовы, осталось кое-что доделать по инженерной части.

- Мы действительно завершили 90 процентов работ, - сказал Аксенов. - Но случилась небольшая задержка. На одном из участков стоит Ховринская насосная станция, у которой нужно переложить коммуникации. Зимой этого было нельзя сделать, чтобы не пострадали 3,5 тысячи местных жителей, чьи дома запитаны от нее.

Отключить станцию, оказалось, можно лишь 15 мая. По оценкам Аксенова, северный участок хорды реально запустить уже к Дню города в сентябре. На этом будут завершены работы почти на всем протяжении СВХ. Сейчас еще продолжается строительство на отрезке между Щелковским и Открытым шоссе.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Бабкин

В ближайшей перспективе на юго-западе города Северо-Восточная хода соединится с Северо-Западной. В районе Большой Академической улицы запланировано строительство сразу нескольких соединительных эстакад. Первую из них, разворотную, достроят уже в октябре этого года. Она позволить проехать с одной хордовой трассы на другую, не тратя время на крюк по Дмитровскому шоссе. Отмечу, полностью обе хорды власти Москвы рассчитывают достроить к 2020-2021 годам.