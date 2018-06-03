Сопрано Юлия Лежнева концертом "Моцарт-гала" в Большом зале консерватории дала старт циклу вечеров "Золотые голоса конкурсов Елены Образцовой", который задумал Фонд имени великой певицы. А выступление в зале Чайковского австрийского контратенора Макса Эмануэля Ценчича с программой, посвященной музыке Николы Порпоры, наоборот, стало финальным аккордом музыкального фестиваля "Опера Априори".

Арии из опер "Триумф Камиллы", "Аэций", "Анжелика и Медор", "Карл Лысый", "Филандр", "Ариадна на Наксосе" или "Ифигения в Авлиде" забытого почти на три столетия неаполитанского композитора XVIII века Николы Порпоры - автора почти полусотни партитур, Ценчич, чей талант был замечен уже в раннем возрасте, и детские годы он пел в знаменитом Венском хоре мальчиков, исполнял с такой страстью, будто он поет рок-баллады, при этом выводя одну сложнейшую колоратуру за другой с таким филигранным мастерством, с каким гонщик "Формулы-1" входит в самый крутой вираж на трассе. Отличной поддержкой певцу оказался Камерный оркестр Musica Viva, возглавляемый Александром Рудиным, который блеснул не только классным аккомпанементом и обычным для подобных концертов исполнением увертюр, но и украсил программу Концертом для виолончели, струнных и basso continuo с солирующим Александром Рудиным. В финале же вечера Ценчич в подарок русской публике, надев красную рубаху, исполнил на бис третью песню Леля. Несколько лет назад певец получал предложение принять участие в постановке "Снегурочки" Римского-Корсакова, но тогда он отказался, сославшись на трудности русского языка, которые в данном исполнении никак не проявились.

Юлия Лежнева тоже из тех дарований, что было распознано в детстве: девочку на своем детском конкурсе заметила Елена Образцова. "Моцарт-гала" для любимицы московской публики стал не только семейным концертом (за пультом Камерного государственного оркестра стоял прекрасный пианист, дирижер и супруг Юлии Михаил Антоненко, а вокальным ансамблем "Интрада", участвовашем в концерте, руководит его сестра Екатерина Антоненко), но, можно сказать, и презентацией нового, повзрослевшего голоса певицы. Юлия Лежнева заметно повзрослела. Ее пение уже не вызывает умиление, как нечто юное, а в большой и сложной моцартовской программе она показала поиск себя в том репертуаре, что может сделать ее появление на мировых оперных сценах значимым и интересным, как ныне в концертном формате. Поэтому особо любопытной была вторая часть вечера, где Юлия феноменально красиво и свободно прозвучала в меццовых ариях Керубино из "Свадьбы Фигаро" и Секста из "Милосердия Тита", а вот сопрановая Фьордилиджи из оперы "Так поступают все" далась ей с огрехами, как в интонации, так и в "мелкой технике", думается, "ее" партия в этой опере другая - Деспина. Но к себе, как колоратурному меццо, молодая певица пока только еще привыкает и осваивается в пространстве оперного театра.

Уже в декабре в проекте Московской филармонии "Вершины барокко" на сцене зала Чайковского Юлия Лежнева и Макс Эмануэль Ценчич встретятся для концертного исполнения оперы Порпоры "Германик в Германии".