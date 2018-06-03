Новости

В Ленобласти загорелся музей-заповедник 20:22
Президент Филиппин предложил спецдокладчику ООН отправиться "к черту" 19:55
Нойштедтер шокирован непопаданием в состав сборной России на ЧМ-2018 19:51
Адвокат Вышинского сообщил об ограблении его квартиры в Киеве 19:41
В ЯНАО чиновника арестовали за взятку иномаркой 19:15
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности на 4 июня 19:06
От рака умер актер из "Побега из Нью-Йорка" Фрэнк Даблдей 18:45
В результате стрельбы в берлинском соборе ранен полицейский 18:34
Председатель Нацсобрания Гвинеи выступил за активизацию сотрудничества с РФ 17:50
Старейшей российской пенсионерке исполнилось 129 лет 17:41
В Москве ненадолго похолодает 17:39
Поклонскую возмутила поездка княгини Романовой по Крымскому мосту 17:29
Вайнштейна обвинила в насилии актриса из "Неприятностей с обезьянкой" 17:21
В Индонезии ждут визита Путина в ноябре нынешнего года 17:19
Семьи жертв нападения на храм в Грозном получили по миллиону рублей 17:19
Российские пловцы переплыли Керченский пролив 16:46
Три тысячи человек эвакуировали из задымленного ТЦ в Уфе 16:43
Стала известна дата выхода нового сезона "Лучше звоните Солу" 16:25
Лондон сделает новые предложения по Brexit к саммиту ЕС в июне 16:21
Названы дата и место похорон режиссера Томошевского 15:50
Назван окончательный состав сборной России на чемпионат мира 14:59
В Коми полиция прогнала медведя с детской площадки 14:43
Госдума: Финляндии отчасти удалось избежать антироссийских санкций 14:27
Вышел новый тизер фантастического фильма "Кое-что задаром" 14:20
Малыши, пострадавшие в ДТП под Анапой, остались живы благодаря креслам 13:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
4 июня в медиацентре "РГ" обсудят поправки в Воздушный кодекс
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
Сергей Собянин: Книжный фестиваль - самый добрый и теплый праздник Москвы
03.06.2018 20:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Крутой маршрут

Звезды барокко выступили в Москве
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск №7582 (119)
Сопрано Юлия Лежнева концертом "Моцарт-гала" в Большом зале консерватории дала старт циклу вечеров "Золотые голоса конкурсов Елены Образцовой", который задумал Фонд имени великой певицы. А выступление в зале Чайковского австрийского контратенора Макса Эмануэля Ценчича с программой, посвященной музыке Николы Порпоры, наоборот, стало финальным аккордом музыкального фестиваля "Опера Априори".
Юлия Лежнева спела в Москве моцартовскую программу. Фото: Наталья Тоскина Юлия Лежнева спела в Москве моцартовскую программу. Фото: Наталья Тоскина
Юлия Лежнева спела в Москве моцартовскую программу. Фото: Наталья Тоскина

Арии из опер "Триумф Камиллы", "Аэций", "Анжелика и Медор", "Карл Лысый", "Филандр", "Ариадна на Наксосе" или "Ифигения в Авлиде" забытого почти на три столетия неаполитанского композитора XVIII века Николы Порпоры - автора почти полусотни партитур, Ценчич, чей талант был замечен уже в раннем возрасте, и детские годы он пел в знаменитом Венском хоре мальчиков, исполнял с такой страстью, будто он поет рок-баллады, при этом выводя одну сложнейшую колоратуру за другой с таким филигранным мастерством, с каким гонщик "Формулы-1" входит в самый крутой вираж на трассе. Отличной поддержкой певцу оказался Камерный оркестр Musica Viva, возглавляемый Александром Рудиным, который блеснул не только классным аккомпанементом и обычным для подобных концертов исполнением увертюр, но и украсил программу Концертом для виолончели, струнных и basso continuo с солирующим Александром Рудиным. В финале же вечера Ценчич в подарок русской публике, надев красную рубаху, исполнил на бис третью песню Леля. Несколько лет назад певец получал предложение принять участие в постановке "Снегурочки" Римского-Корсакова, но тогда он отказался, сославшись на трудности русского языка, которые в данном исполнении никак не проявились.

Фото: Terry Linke, Wiener Philharmoniker​
Летний вечер в Вене с Нетребко и Гергиевым собрал рекордную аудиторию

Юлия Лежнева тоже из тех дарований, что было распознано в детстве: девочку на своем детском конкурсе заметила Елена Образцова. "Моцарт-гала" для любимицы московской публики стал не только семейным концертом (за пультом Камерного государственного оркестра стоял прекрасный пианист, дирижер и супруг Юлии Михаил Антоненко, а вокальным ансамблем "Интрада", участвовашем в концерте, руководит его сестра Екатерина Антоненко), но, можно сказать, и презентацией нового, повзрослевшего голоса певицы. Юлия Лежнева заметно повзрослела. Ее пение уже не вызывает умиление, как нечто юное, а в большой и сложной моцартовской программе она показала поиск себя в том репертуаре, что может сделать ее появление на мировых оперных сценах значимым и интересным, как ныне в концертном формате. Поэтому особо любопытной была вторая часть вечера, где Юлия феноменально красиво и свободно прозвучала в меццовых ариях Керубино из "Свадьбы Фигаро" и Секста из "Милосердия Тита", а вот сопрановая Фьордилиджи из оперы "Так поступают все" далась ей с огрехами, как в интонации, так и в "мелкой технике", думается, "ее" партия в этой опере другая - Деспина. Но к себе, как колоратурному меццо, молодая певица пока только еще привыкает и осваивается в пространстве оперного театра.

Уже в декабре в проекте Московской филармонии "Вершины барокко" на сцене зала Чайковского Юлия Лежнева и Макс Эмануэль Ценчич встретятся для концертного исполнения оперы Порпоры "Германик в Германии".

Главное сегодня

НАК опубликовал видео ликвидации главаря террористов в Дагестане
Россия может вернуться к выпуску тяжелых самолетов Ан-124 "Руслан"
Вице-канцлер Австрии: Для ЕС настало время отменить санкции против РФ
В Москве дан официальный старт избирательной кампании по выборам мэра
Украинский Су-25 пролетел в 10 метрах над пляжем в Запорожье