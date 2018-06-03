Старейшей российской пенсионерке исполнилось 129 лет

В Чечне принимает поздравления со 129-м днем рождения старейшая жительница России Коку Истамбулова. Пенсионный фонд России не так давно признал ее самой старейшей своей клиенткой.

Долгожительница проживает в чеченском селении Братское Надтеречного района. Бабушка сама точно не помнит дату своего рождения, а в паспорте указан только 1889 год. Однако поздравления Коку всегда принимает в начале июня.

Женщина за свой век пережила три революции, гражданскую и две мировые войны, а также депортацию чеченцев в Казахстан. Там Истамбулова потеряла двух своих детей, а третья дочка скончалась в 2013 году. Однако долгожительнице помогают шесть внуков и 16 правнуков. Сейчас бабушка живет в семье одного из них - Ильяса Абубакарова.

- За бабушкой ухаживаем мы с женой, помогают двое наших детей, - рассказал он журналистам. -. Бабушка имеет хорошую память, любит рассказывать разные истории и факты из своей жизни. Например, помнит, где была сельская мечеть до революции, рассказывает о послереволюционном периоде, о тяготах жизни, о работе в колхозе. Во время выселения она потеряла своих детей, в живых осталась лишь дочь Тамара, моя мать. Она умерла в 2013 году.

По словам внука, на здоровье Коку не жалуется, только мешает пропавшее несколько лет назад зрение и повышенное давление.Бабушка уверена, что дожить до рекордных лет ей помогает трудолюбие, к чему ее приучили родители. Также Коку Истамбулова каждое утро совершает намаз, несмотря на свой почтенный возраст.

Как сообщает "КП", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова восхитилась историей жизни Истамбуловой и специально подарила имениннице торт. Дипломат пожелала, чтобы у правнуков долгожительницы было побольше счастливых дней.