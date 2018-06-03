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Рубрика: Спорт

Как заглушить Серену

У Шараповой появился шанс обыграть Уильямс
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7582 (119)
В понедельник в программе "Ролан Гаррос" стоит, пожалуй, самый интересный матч турнира, хотя до розыгрыша трофея еще целая неделя. За выход в четвертьфинал будут биться знаковые фигуры - Мария Шарапова и Серена Уильямс. Они всегда соперничали на корте, в различных рейтингах популярности и однажды даже поругались из-за парня - теннисиста Григора Димитрова.

Так что это будет не просто состязание. Хотя спортивный интерес Шараповой очень велик. Мария побеждала Серену лишь дважды - на заре своей карьеры в 2004 году, когда в 17-летнем возрасте сенсационно выиграла у американки в финалах Уимблдона и Итогового чемпионата WTA. А потом были 19 поражений подряд. Последнее случилось в январе 2016 года в четвертьфинале Australian Open. В четвертом круге "Ролан Гаррос"-2018 у россиянки появилась отличная возможность взять реванш за все свои неудачи и разрушить психологический барьер. Такой шанс упускать нельзя.

Фото: Evan Agostini/ Invision/ AP
Фото: российская теннисистка Шарапова снялась в сериале "Миллиарды"

Шарапова и Уильямс-младшая попали в разные части сетки на Открытом чемпионате Франции и на их потенциальную встречу сразу обратили внимание. Однако сильно страсти не нагнетали, все-таки в этой истории было слишком много подводных камней. Мария не очень удачно начала год, травмы отбрасывали ее назад. Но вот она вернулась к тренеру Томасу Хогстедту, успешно заиграла на грунте и впервые попала в посев на турнире "Большого шлема".Появилась уверенность, хотя стабильности по-прежнему не хватает. Серена восемь месяцев назад родила дочку и тоже далека от идеальной формы. Так что две экс-первые ракетки мира могли и не дойти до 1/8 финала. Но мы все-таки увидим этот матч.

Серена Уильямс назвала Марию Шарапову фаворитом в предстоящем матче

Накануне поединка Серена признала, что преимущество на стороне россиянки: " Полагаю, что Мария - фаворит в нашем матче. После возвращения она играет уже больше года, а я только начинаю свой долгий путь, хоть и двигаюсь в правильном направлении. В любом случае это будет серьезная проверка. Для Шараповой грунт - одно из самых успешных покрытий. Она всегда очень хорошо выступает здесь. Так что для меня это будет отличная возможность оценить, на каком уровне я нахожусь, и, вероятно, продолжить двигаться вперед".

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