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Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

Медиацентр сообщает

Российская газета - Столичный выпуск №7582 (119)

"Поправки в Воздушный кодекс вступили в силу: что ждет авиадебоширов"

4 июня (понедельник) в 12.00 состоится пресс-конференция с участием Владимира Чертока - заместителя руководителя Ространснадзора и Олега Аксаментова - директора Института воздушного и космического права AEROHELP, эксперта в области воздушного права.

В ходе пресс-конференции спикеры расскажут, какие формы и методы воздействия на авиадебоширов будут применяться в соответствии с вступившим в силу законом.

Аккредитация: Тел.: 8 (499) 257-59-79; 8 (903) 171-81-99. е-mail: mediacentr@rg.ru.

Адрес медиацентра: Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 4, 9-й этаж (м. "Савеловская").

Для прохода на мероприятие обязательно иметь при себе редакционное удостоверение.

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