"Поправки в Воздушный кодекс вступили в силу: что ждет авиадебоширов"

4 июня (понедельник) в 12.00 состоится пресс-конференция с участием Владимира Чертока - заместителя руководителя Ространснадзора и Олега Аксаментова - директора Института воздушного и космического права AEROHELP, эксперта в области воздушного права.

В ходе пресс-конференции спикеры расскажут, какие формы и методы воздействия на авиадебоширов будут применяться в соответствии с вступившим в силу законом.

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