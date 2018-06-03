Владимир Колокольцев передал Патриарху 10 украденных икон

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев и его подчиненные передали Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в Кафедральном Соборном храме Христа Спасителя десять раритетных икон. Это совпало с торжественным богослужением, посвященным 300-летию российской полиции.

Так случилось, что лики святых были украдены больше месяца назад. Известно, что кощунственное преступление было совершенно в Свято-Троицком Макарьевском Желтоводском женском монастыре, что в Нижегородской области.

Только за образ Божией Матери "Владимирская" похитители запросили свыше 5 миллионов рублей

Тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала "Российской газете", что сообщение о преступлении поступило в дежурную часть ОМВД России по Лысковскому району 2 мая.

Установлено, что накануне, после Всенощной, злоумышленник спрятался в Успенском соборе. Ночью он сломал киоты и, открыв окно второго этажа, спустил на веревке десять образов во двор монастыря. Среди них - "Преподобный Макарий" и "Святой Николай Чудотворец" с мощами, "Преподобные Василий и Савватий", "Спас Нерукотворный", "Собор Архангела Михаила", "Преображение Господне". Затем через находящуюся на реконструкции башню собора злоумышленник передал похищенное организатору кражи и подельнику.

Для православных верующих украденные иконы бесценны. Но для антикваров - это дорогостоящие произведения искусства XVII-XVIII веков, представляющие художественную и историческую ценность. По словам Ирины Волк, только за одну из украденных икон - мироточивый образ Божией Матери "Владимирская" XVII века - похитители запросили свыше 5 миллионов рублей.

Собственно, воров и выдали их попытки сбыть краденое. Оперативники по своим каналам получили информацию, что кто-то ищет покупателя среди коллекционеров антиквариата. Началась операция, результатом которой стало возвращение икон.

Не секрет, что информация о краже исторических ценностей, предметов искусства быстро распространяется в заинтересованных кругах.

К счастью, далеко не все коллекционеры и торговцы антиквариатом готовы рисковать своей репутацией и свободой, покупая краденое. Тем более, что для большинства такая покупка бессмысленна - ее надо далеко и надолго спрятать, никому не показывать.

Если широко известную вещь и похищают, то, как правило, по специальному, так сказать, заказу. Потом краденое обычно пытаются вывезти из страны. Появиться оно может в частной коллекции или на аукционе как минимум через два-три десятка лет.

Чтобы случайно не попасть впросак, профессиональные сообщества даже издают для внутреннего пользования небольшими тиражами каталоги "пропавших" произведений. Разумеется, полиция охотно делится с издателями своими сведениями. А те, в свою очередь, сообщают оперативникам МВД информацию о предметах из такого каталога. Видимо, так произошло и в этот раз.

Чтобы найти и задержать преступников, в полиции разработали несколько оперативных комбинаций, в которых участвовали оперуполномоченные Главного управления уголовного розыска МВД России. Они работали во взаимодействии с нижегородскими коллегами, а также с сотрудниками ГАИ и УФСБ по Нижегородской области. В определенный момент к операции подключились бойцы спецназа Росгвардии.

- В результате 60-летний ранее судимый мужчина и его 27-летний сообщник были задержаны в тот момент, когда, договорившись о сделке, везли три реликвии на продажу - ранее рассказала Ирина Волк.

Возвращение икон совпало с торжественным богослужением, посвященным 300-летию российской полиции

Она добавила, что третий фигурант этого уголовного дела - 37-летний житель Нижегородской области задержан в частном доме села Кусаково Богородского района. Остальные семь икон полицейские обнаружили в специально оборудованном тайнике в лесном массиве. В ближайшее время древние святыни будут возвращены в монастырь.

Впрочем, на этом история криминального сообщества, похитившего святые образа, не закончена. Сыщики не исключают, что кража из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря - не единственный эпизод в деятельности преступной группы.