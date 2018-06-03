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03.06.2018 11:12
Рубрика: Легковые авто

Восстановлен первый российский спорткар Marussia B1

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.vk.com/rcinews Фото: www.vk.com/rcinews
Фото: www.vk.com/rcinews

Процесс возрождения отечественных машин Marussia идет полным ходом. "Перезапуск" бренда осуществляется силами сибирской компании, обладающей небольшим ресурсом, но ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Паблик RCI News в соцсети "ВКонтакте" опубликовал первые снимки возрожденного автомобиля.

Фото: media.chevrolet.com
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Под капотом Marussia первого поколения (B1) устанавливается "атмосферник" VQ35 объемом 3,5 литра от Nissan, мощность которого составляет 244 л.с. Этот экземпляр Marussia B1-9 официально зарегистрирован и стоит на учете. Машина с 2013 года использовалась в качестве промо-кара и для тест-драйвов.

Теперь компания принялась за восстановление спорткара второго поколения - Marussia B2. Он будет окрашен в серый цвет.

Напомним, компания Marussia Motors начала работу в 2009 году, но просуществовала недолго - в 2014 году деятельность была завершена. Но финансовые трудности фирмы начались намного раньше. В 2012 году часть сотрудников перешла на работу в московскую дизайн-студию АВТОВАЗа, а оставшиеся после банкротства работники стали трудиться в НАМИ. Фирма выпустила около двух десятков спорткаров B1 и около дюжины машин B2.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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О том, что новосибирское тюнинг-ателье купило шесть автомобилей компании Marussia, стало известно в ноябре 2017 года. Тогда сообщалось, что фирма получила купе B1 и B2, родстер B1, а также прототип кроссовера F2. Помимо этого, без силового агрегата привезли концепт-кар B3.

Фото: www.vk.com/rcinews
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#автомобили