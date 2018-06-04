Audi объявила российские цены на новый A7 Sportback

Компания Audi приступа к приему заказов на новый A7 Sportback. Как сообщает пресс-служба марки, цены на автомобиль начинаются от 4 320 000 рублей.

К сожалению, россияне смогут купить лифтбек только с одним двигателем. Речь идет о бензиновом моторе 3.0 TFSI (V6, 340 л.с.), который сочетается с 7-ступенчатой коробкой передач S tronic. До 100 км/ машина с таким силовым агрегатом разгоняется всего за 5,3 секунды. Автомобиль также получил систему полного привода quattro ultra с двумя муфтами на задней оси.

В начальной комплектации Advance (есть есть Sport и Design) у A7 Sportback есть кожаный салон, электропривод передних сидений и рулевой колонки, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, электрообогрев лобового стекла и руля, камера заднего вида, автопарковщик и многое другое.

За дополнительную плату доступен адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности движения и система кругового обзора, проекционный дисплей, выводящий актуальную информацию на ветровое стекло, и фирменная цифровая приборная панель Audi virtual cockpit.

Отметим, что премьера Audi A7 Sportback второго поколения состоялась осенью минувшего года.

В России модель будет конкурировать с BMW 6 серии GT (от 4 090 00рублей) и Mercedes-Benz CLS (от 5 660 000 рублей).

Отметим, что дилеры немецкой марки в нашей стране в январе - апреле 2018 года реализовали 4813 автомобилей - это на 8% ниже результата годичной давности.