Беларусь и Монголия обсудили встречу двух президентов

Развитие политического диалога и экономического сотрудничества станут базовой основой повести дня лидеров Беларуси и Монголии, которая может состояться в ближайшие дни в китайском Циндао. Об этом, по информации БЕЛТА, сообщил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар, подводя итоги встречи со своим белорусским коллегой.

В свою очередь глава МИД РБ Владимир Макей рассказал, что в числе предполагаемых к обсуждению вопросов на встрече президентов двух стран во время саммита Шанхайской организации сотрудничества - развитие политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. По словам министра иностранных дел Беларуси, могут быть затронуты и темы гуманитарного сотрудничества. Кроме того, по словам министра, Беларусь и Монголия готовят к подписанию в перспективе и ряд двусторонних документов.

Монгольский гость сообщил также, что его страна заинтересована открыть посольство в Беларуси уже в будущем году. "Реально мы закладываем в бюджет будущего года вопрос открытия диппредставительства", - пояснил он.

