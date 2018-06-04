Экс-президента США выписали из больницы

Бывший президент США Джордж Буш-старший выписан из больницы, в которой провел неделю в связи с проблемами с низким давлением. Об этом сообщил представитель семьи Бушей Джим Макграт.

"Президент Джордж Буш выписан из больницы Южного Мэна сегодня после пребывания там из-за низкого кровяного давления", - написал Макграт в Twitter.

Он отметил, что "президент" глубоко признателен и за отличное лечение, и за многочисленные добрые пожелания, которые он получил во время лечения.

Между тем, Буш оказался в больнице уже во второй раз за несколько месяцев. Как напоминает ТАСС, в апреле он был помещен в интенсивную терапию с сепсисом. Выписали экс-президента в начале мая.

Буш-старший возглавлял Белый дом в 1989-1993 годах.