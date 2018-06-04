Федеральный закон от 31 мая 2018 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия "иностранный инвестор""

Принят Государственной Думой 24 мая 2018 года

Одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года

Статья 1

Часть седьмую статьи 21 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 18, ст. 1941; 2016,

N 27, ст. 4212) изложить в следующей редакции:

"В настоящем Законе понятие "иностранный инвестор" используется в значении, указанном в части 2 статьи 3 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".".

Статья 2

Внести в статью 2 Федерального закона от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 28, ст. 3493; 2011, N 30, ст. 4596;

N 50, ст. 7351) следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

"иностранный инвестор - иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации, за исключением иностранного юридического лица, находящегося под контролем гражданина Российской Федерации и (или) российского юридического лица; иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации, за исключением иностранной организации, не являющейся юридическим лицом и находящейся под контролем гражданина Российской Федерации и (или) российского юридического лица; иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации, за исключением иностранного гражданина, имеющего также гражданство Российской Федерации; лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором Российской Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами;";

2) абзац третий после слов "вложение иностранного капитала" дополнить словами ", осуществляемое иностранным инвестором непосредственно и самостоятельно,";

3) дополнить абзацами следующего содержания:

"контролируемое лицо - иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, находящиеся под контролем гражданина Российской Федерации и (или) российского юридического лица - контролирующего лица при наличии одного из следующих признаков:

контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица;

контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям получило право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности;

контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеет безусловную возможность избирать более чем 50 процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица;

контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) менее чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица, при условии, что соотношение количества голосов, приходящихся на указанные акции (доли), которыми вправе распоряжаться контролирующее лицо, и количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица и принадлежащие другим акционерам (участникам) контролируемого лица, таково, что контролирующее лицо имеет возможность определять решения, принимаемые контролируемым лицом;

контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании контролируемого лица.".

Статья 3

Внести в пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251; 2005, N 19, ст. 1750; 2011, N 29, ст. 4292; 2015, N 27, ст. 3971; 2017, N 27, ст. 3952) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом слова "(далее - офшорные компании)" исключить, дополнить словами ", и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации";

2) абзац пятый признать утратившим силу;

3) абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Понятие "контролирующее лицо" используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 27, ст. 3880; N 47, ст. 6612; 2014, N 45, ст. 6153; 2017, N 27, ст. 3952; N 30, ст. 4445) следующие изменения:

1) в статье 1 слова "бухгалтерской отчетности" заменить словами "бухгалтерской (финансовой) отчетности";

2) в статье 2:

а) в части 1 слова "бухгалтерской отчетности" заменить словами "бухгалтерской (финансовой) отчетности";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Иностранные юридические лица, иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, которые не осуществляют представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах (далее - иностранные инвесторы, не представляющие информации), иностранные государства, международные организации, а также организации, находящиеся под контролем иностранных инвесторов, не представляющих информации, иностранных государств, международных организаций, в том числе созданные на территории Российской Федерации, не вправе совершать сделки, иные действия, влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) совершать сделки, предусматривающие приобретение в собственность, владение или пользование ими имущества, которое относится к основным производственным средствам таких хозяйственных обществ и стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовой стоимости активов хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.";

в) дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:

"21. Понятия "контроль" и "контролирующее лицо" используются в тех же значениях, что и в статьях 3 и 5 настоящего Федерального закона соответственно. Понятия "выгодоприобретатель" и "бенефициарный владелец" используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

22. Представление иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем организациями в уполномоченный орган информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, а также в форме запроса, предусмотренного частью 6 статьи 8 настоящего Федерального закона, о необходимости согласования планируемых сделок, иных действий в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

г) в части 3 слова "иностранными государствами, международными организациями, офшорными компаниями или находящимися под их контролем организациями и в результате совершения которых иностранные государства, международные организации, офшорные компании" заменить словами "иностранными инвесторами, не представляющими информации, иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их контролем организациями и в результате совершения которых иностранные инвесторы, не представляющие информации, иностранные государства, международные организации";

д) в части 4 слова "иностранных государств, международных организаций, офшорных компаний или находящихся под их контролем организаций" заменить словами "иностранных инвесторов, не представляющих информации, иностранных государств, международных организаций или находящихся под их контролем организаций";

3) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"2. В целях настоящего Федерального закона иностранным инвестором признаются:

1) иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

2) иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

3) организация, находящаяся под контролем иностранного инвестора в соответствии с положениями частей 1, 2 и 21 статьи 5 настоящего Федерального закона, в том числе созданная на территории Российской Федерации;

4) иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

5) гражданин Российской Федерации, имеющий иное гражданство;

6) лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;

7) иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами;

8) международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором Российской Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации.";

4) в статье 4:

а) в части 1 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее - уполномоченный орган)," заменить словами "уполномоченным органом";

б) в части 31 слова "бухгалтерской отчетности" заменить словами "бухгалтерской (финансовой) отчетности";

5) часть 21 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"21. Хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение, считается находящимся под контролем иностранных инвесторов в случае, если право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого хозяйственного общества, или при условии, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, менее чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого хозяйственного общества, принадлежит в совокупности не входящим в одну группу лиц иностранным инвесторам, которые являются иностранными инвесторами, не представляющими информации, и (или) иностранными государствами, и (или) международными организациями (за исключением международных финансовых организаций, указанных в части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона) и (или) находятся под контролем иностранных инвесторов, не представляющих информации, и (или) иностранных государств, и (или) международных организаций (за исключением международных финансовых организаций, указанных в части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона). Признак нахождения хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, под контролем в совокупности не входящих в одну группу лиц иностранных инвесторов не применяется в отношении иностранных инвесторов - акционеров организации, являющейся в понимании статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации публичной компанией, за исключением акционеров такой компании, являющихся международными организациями, и (или) иностранными государствами, и (или) находящимися под их контролем организациями.";

6) в статье 7:

а) в пункте 5 части 1 слова "офшорной компанией" заменить словами "иностранным инвестором, не представляющим информации,";

б) в части 11 слова "бухгалтерской отчетности" заменить словами "бухгалтерской (финансовой) отчетности";

в) в пункте 3 части 2 слова "бухгалтерской отчетности" заменить словами "бухгалтерской (финансовой) отчетности";

7) пункт 9 части 2 статьи 8 после слов "документ, содержащий сведения о" дополнить словами "выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах,";

8) статью 13 дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Уполномоченный орган дает разъяснения по вопросам применения им настоящего Федерального закона.".

Президент Российской Федерации В. Путин