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4 июня 2018 г.

Распоряжение главы Республики Крым от 4 июня 2018 года № 236-рг "О введении режима чрезвычайной ситуации природного характера"

Дата подписания 4 июня 2018 г.
Опубликован 4 июня 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

Аксенов ввел в Крыму режим ЧС из-за засухи

В соответствии со статьей 1, 4.1, 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 25 Положения о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1441 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причинѐнного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Порядком осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного характера, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113, Критериями информации о чрезвычайных ситуациях, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 08 июля 2004 года № 329, пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25-ЗРК "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций", пунктом 2 протокольного решения Комиссии Совета министров Республики Крым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (протокол от 02 июня 2018 года № 6), в связи с чрезвычайной ситуацией природного характера, возникшей в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Советском районах Республики Крым в результате засухи в период вегетации сельскохозяйственных культур в 2018 году:

1. Ввести с 09 ч. 00 мин. 02 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТСЧС) на территории Республики Крым режим функционирования "чрезвычайная ситуация".

2. Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования.

3. Администрациям муниципальных образований Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов Республики Крым обеспечить выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в соответствии с решениями, принимаемыми Комиссией Совета министров Республики Крым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Министерству сельского хозяйства Республики Крым до 30 июня 2018 года подготовить и направить в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации пакет документов для рассмотрения и принятия решения о выделении из федерального бюджета денежных средств для осуществления компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Крым ущерба, причинѐнного в результате чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня реагирования, возникшей на территории Республики Крым в результате засухи в период вегетации сельскохозяйственных культур в 2018 году.

5. Возложить общее руководство по ликвидации чрезвычайной ситуации на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Ю.М.

Глава Республики Крым С.Аксенов

 

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