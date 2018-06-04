Латвия не нашла замену российскому рынку шпрот

Шпроты - деликатес, который уже давно по достоинству оценен на российском потребительском рынке, после запрета на его ввоз из Прибалтики в начале июня 2015 года, лежит "мертвым грузом" у большинства латвийских производителей.

За каждую консервную банку продукции, то ли в шутку, то ли с привычной хозяйской рачительностью признается председатель правления перерабатывающего завода Арнольд Бабрис в интервью телеканалу НТВ, производители рыбной продукции ведут агрессивную борьбу и почти буквально задушили друг друга. По его словам, за последние несколько лет производство сократилось в республике в три раза.

"Пока что мы не смогли найти новых потенциальных любителей этих рыбных деликатесов", - отметил в разговоре с Baltnews и руководитель развития экспорта завода Янис Савичс. "После потери российского рынка, который стал для всей рыбной индустрии недоступен в результате контр-санкций, отрасль чувствует себя особенно ущербно. Многие фирмы окончательно утратили коммерческий интерес к балтийскому побережью", - с тоской признается он.

Как известно, Россельхознадзор запретил импорт рыбной продукции из Латвии и Эстонии в начале июня 2015 года. И политика замещения импортной продукции успела проявить себя и в Калининградской области, где существенно - на 300 тысяч тонн - возрос улов промысловых рыб. Только в Атлантическом океане российскими рыбаками поймано 210 тысяч тонн рыбы, что на двадцать процентов выше прежних показателей.

Более того, балтийский регион лидирует и по производству шпрот. За 2017 год область поставила на внутренний рынок 48 миллионов банок, увеличив выпуск продукции почти в три раза. А в дальнейшем планируется выпуск шпротной продукции довести до 70 миллионов банок в год.