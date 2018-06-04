Медведев поручил стабилизировать цены на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил следить за ситуацией на рынке бензина и призвал принимать все меры, чтобы договоренности о стабилизации цен соблюдались. После снижения с 1 июня акцизов на автомобильное топливо его цена на бирже снизилась на 2 процента.

"Я просил бы не только следить за развитием ситуации, но и следить за тем, чтобы договоренности полностью соблюдались, - заявил председатель правительства на совещании со своими заместителями. - В случае необходимости готовить иные оперативные меры, направленные на то, чтобы достигнутые договоренности соблюдались, чтобы цены были стабильные, а в определенных случаях, чтобы они снижались, чтобы была произведена отрицательная коррекция".

Медведев подчеркнул, что ситуация разбалансирована, призвал провести все согласования, при необходимости - собрать еще раз на разговор представителей нефтяных компаний.

"Нужно не ослаблять контроль за тем, что происходит", - обратился премьер к контролирующему ситуацию зампреду правительства Дмитрию Козаку, от которого ждет доклад по итогам работы.

После резкого роста стоимости автомобильного топлива кабинет министров принял решение снизить с 1 июня акцизы на бензин и дизельное топливо.

"По состоянию на сегодняшний день цены стабилизировались на розничном рынке, объемы биржевых торгов существенно увеличились - на 20 процентов на бензин и на 9 процентов на дизельное топливо, - рассказал Козак. - Цены с четверга на бирже упали на 1 процент в пятницу и субботу, и на 2 процента на сегодняшний день. Это должно оказать стабилизирующее воздействие на розничный рынок".