Меланья Трамп не поедет с мужем на саммиты в Канаду и Сингапур

Первая леди США не будет сопровождать своего мужа на саммите G7 в Канаде и во время встречи с лидером КНДР в Сингапуре. Необходимо отметить, что Меланья Трамп не показывалась на публике уже 24 дня.

Напомним, в середине мая супруга Дональда Трампа прошла процедуру эмболизации почек. С тех пор Меланью никто не видел. В Белом доме поспешили успокоить журналистов.

"Всю прошлую неделю первая леди участвовала во встречах с персоналом и продолжит эти встречи на этой неделе. Мы занимаемся работой над долгосрочным планированием таких мероприятий, как пикник для членов Конгресса и День независимости",- цитирует ТАСС официального представителя Белого дома Стефани Гришэм.