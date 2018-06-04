На саммите в Циндао обсудят дальнейшее совершенствование ШОС

Круг злободневных международных вопросов - безопасность и контртерроризм, координация действий по региональным проблемам, включая Афганистан и Ближний Восток предстоит обсудить на Совете глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Заседание этой авторитетной международной структуры состоится 9-10 июня в китайском городе Циндао. Саммит, как проинформировали в пресс-службе Кремля, впервые пройдет с участием Индии и Пакистана в качестве новых членов организации.

В повестке дня двухдневного заседания в Циндао - шаги по дальнейшему совершенствованию деятельности ШОС, адаптации к работе в расширенном составе после присоединения новых государств-членов; развитие сотрудничества по приоритетным направлениям - безопасность и контртерроризм, экономика, гуманитарные связи; координация действий по региональным проблемам, прежде всего - Афганистан, Ближний Восток.

Заседание начнется встречей в узком составе, в которой участвуют главы государств - членов ШОС, генеральный секретарь и директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС. Затем оно продолжится в расширенном формате, где к лидерам государств присоединятся делегации государств - наблюдателей. В качестве гостей на встречу также приглашены президент Туркменистана и высокие представители международных организаций - ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и АСЕАН.

"Главным итоговым документом саммита станет Циндаоская декларация, - подчеркнули в пресс-службе. - В ней будут отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС".

В составе организации сотрудничества, как известно, - 8 стран-участниц. Среди них - Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей присвоен четырем государствам: Беларуси, Монголии, Ирану и Афганистану. Шесть стран обладают статусом партнеров по диалогу. Это - Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал.

Особое внимание, отметили в Кремле, будет уделено подтверждению позиций государств-членов по актуальным региональным и международным проблемам, "прежде всего урегулированию ситуации в Сирии, Афганистане и на Ближнем Востоке в целом, а также на Корейском полуострове. Будет также принят ряд других документов".

Среди них - план действий на 2018-2022 годы по "реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС, совместное обращение глав государств к молодежи и программа действий по его выполнению, а также решения, касающиеся работы постоянно действующих органов ШОС".

Как уже сообщалось, по завершении саммита председательство в международной структуре примет Кыргызстан.