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04.06.2018 10:37
Рубрика: Спорт

Названа заявка сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев

Тренерский штаб сборной Саудовской Аравии, одного из соперников российской команды на групповом этапе чемпионата мира по футболу-2018, определился с окончательной заявкой на мировое первенство. В состав арабской сборной вошло 23 игрока.

Список опубликован на официальном сайте Федерации футбола Саудовской Аравии и выглядит следующим образом.

Фото: Сергей Михеев/ Михаил Синицын / РГ
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Вратари: Мохаммед аль-Овайс ("Аль-Ахли Джидда"), Абдулла аль-Майюф ("Аль-Хиляль"), Яссер аль-Мосайлем ("Аль-Ахли");

Защитники: Мансур аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба - "Аль-Ахли"), Яссер аль-Шахрани, Осама Хавсави, Али аль-Булаихи, Мохаммед аль-Бурайк (все - "Аль-Хиляль"), Омар Хавсави ("Аль-Наср");

Полузащитники: Абдулмалек аль-Хаибри, Салман аль-Фарадж, Абдула Отаиф (все - "Аль-Хиляль"), Тайсир аль-Джасси ("Аль-Ахли"), Хаттан Бахебри, Абдулла аль-Хайбаи, Хусейн аль-Мафхави, Мохамед Кано (все - "Аль-Шабаб"), Салем Аль-Досари ("Вильяррреал", Испания), Яхья аль-Шери ("Леганес", Испания);

Нападающие: Мохаммад ас-Сахлави ("Аль-Наср"), Мохаммад Ассери ("Аль-Ахли"), Фахад аль-Муваллад ("Леванте", Испания).

Большинство игроков из заявки выступают в национальном аравийском первенстве, лишь трое - легионеры, играющие в Испании. И едва ли хоть одно из указанных имен знакомо рядовому российскому болельщику. Впрочем, игроки нашей национальной команды рассказывали, что наш тренерский штаб уделил пристальное внимание всем соперникам на групповом этапе, и недооценивать команду, которая пробилась на чемпионат мира, нельзя.

Турнир откроется 14 июня именно матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Также подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе сыграют с командами Египта и Уругвая.

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