На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Названы телесериалы с худшими финалами

Новость 04.06.2018, 17:40 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Эксперты определили пятерку телевизионных сериалов, у которых, как им показалось, самые безнадежные финалы в истории данного сегмента досуга.

"Античарт" публикует журнал US Today. И он любопытен. Хотя у "Кинократии" есть некоторые легкие претензии касательно очередности внутри приведенного списка.

Итак, на первое место "по худшести" критики поставили полуклон "Друзей", ситком "Как я встретил вашу маму". Действительно - признаем - вызвавший своим финалом шквал разочарований в среде фэнов.

Фото: twitter.com/BetterCallSaul
Стала известна дата выхода нового сезона "Лучше звоните Солу"

Второе - мегакульт "Сайнфелд". Комедия - заметим - присутствующая практически во всех списках лучших телешоу. Зачастую - на первом месте или одном из лидирующих. "Это что вообще было?", - вопрошают критики. Да, что это было?

Третье - до изнеможения водивший публику за нос "Остаться в живых" (Lost), закончившийся нелепым пшиком, блаженной тусовкой в чистилище и сонмом так и не отвеченных вопросов.

Создатели "Декстера" также не сумели достойно отправить своего персонажа, маньяка, выступающего "санитаром леса", на покой - заметили критики, ставя шоу на четвертую строчку. "Инсценировал свою смерть и решил закончить жизнь угрюмым лесорубом?", - напомнили авторы "чарта". Ну не странное ли решение?

И, наконец, замыкает пятерку мистическая "девочковая" драма "Зачарованные". Хотя, признаться, судя по тому, что мы увидели в трейлере ребута, все нелепости оригинала ещё покажутся цветочками.

Ранее мы писали, что критики определили лучшие сериалы первых месяцев текущего года.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#США
Фото: kinopoisk.ru
От рака умер актер из "Побега из Нью-Йорка" Фрэнк Даблдей 03.06.2018
Стала известна дата выхода нового сезона "Лучше звоните Солу" 03.06.2018
Критики назвали лучшие из уже вышедших телесериалов 2018 года 01.06.2018
#сериалы
Фото: kinopoisk.ru
"Джоуи" из "Друзей", актер Мэтт ЛеБлан, все-таки уходит из Top Gear 01.06.2018
Видео: актриса Эмилия Кларк смешно помешалась на диаграммах 31.05.2018
Ума Турман сыграет в мрачном сериале про пересадку органа 31.05.2018
#рейтинги
Фото: kinopoisk.ru
Дэдпул побил в российском прокате Хана Соло и Сергея Лукьяненко 28.05.2018
Критики называли десять лучших новых зомби-фильмов 18.05.2018
"Мстители" продолжают царить в российском прокате 14.05.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.