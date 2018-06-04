Названы телесериалы с худшими финалами

Эксперты определили пятерку телевизионных сериалов, у которых, как им показалось, самые безнадежные финалы в истории данного сегмента досуга.

"Античарт" публикует журнал US Today. И он любопытен. Хотя у "Кинократии" есть некоторые легкие претензии касательно очередности внутри приведенного списка.

Итак, на первое место "по худшести" критики поставили полуклон "Друзей", ситком "Как я встретил вашу маму". Действительно - признаем - вызвавший своим финалом шквал разочарований в среде фэнов.

Второе - мегакульт "Сайнфелд". Комедия - заметим - присутствующая практически во всех списках лучших телешоу. Зачастую - на первом месте или одном из лидирующих. "Это что вообще было?", - вопрошают критики. Да, что это было?

Третье - до изнеможения водивший публику за нос "Остаться в живых" (Lost), закончившийся нелепым пшиком, блаженной тусовкой в чистилище и сонмом так и не отвеченных вопросов.

Создатели "Декстера" также не сумели достойно отправить своего персонажа, маньяка, выступающего "санитаром леса", на покой - заметили критики, ставя шоу на четвертую строчку. "Инсценировал свою смерть и решил закончить жизнь угрюмым лесорубом?", - напомнили авторы "чарта". Ну не странное ли решение?

И, наконец, замыкает пятерку мистическая "девочковая" драма "Зачарованные". Хотя, признаться, судя по тому, что мы увидели в трейлере ребута, все нелепости оригинала ещё покажутся цветочками.

Ранее мы писали, что критики определили лучшие сериалы первых месяцев текущего года.