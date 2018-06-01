Критики назвали лучшие из уже вышедших телесериалов 2018 года

Критики назвали лучшие телевизионные сериалы и телешоу, вышедшие в эфир с начала текущего года.

Список, который вполне можно считать небезыинтересным, опубликован в журнале Time.

На первую позицию он вынес драму канала Showtime "Патрик Мелроуз". Шоу, заявленное как мини-сериал и временами выглядящее как лента "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", рассказывает про титульного персонажа (Бенедикт Камбербэтч), обуреваемого сонмом деструктивных аддикций. Чему виной, как почти сразу выяснится - деспотичный отец-садист-извращенец и одеревенелая мать героя в исполнении Хьюго "Агента Смит" Уивинга и Дженнифер Джейсон Ли ("Омерзительная восьмерка" Тарантино) соответственно.

Отметим, что многочисленные поклонники "Шерлока" - в диком восторге от происходящего. И их нелепо в том упрекать.

Документальный сериал "Дикая, дикая страна" (Wild Wild Country, Netflix) эксперты поставили на вторую строчку списка, подчеркивая "чрезвычайно умное" изложение истории. "Страна" рассказывает про сообщество адептов гуру-мистика Ошо Раджнишпурам, расположенное в США.

Третье место - за долгоиграющим шоу по поиску талантов "Американский идол", в этом году получившее ребут.

Далее идут:

- выполненный со слоновьими дозами политкорректности чудовищно плоский ситком "Чемпионы" (два брата, владеющие фитнес-залом, у одного из которых вдруг обнаруживается сын-гей-подросток от бывшей любовницы-индианки);

- сериал про борьбу с бен Ладеном "Призрачная башня";

- угрюмейшая призовая антиутопия сервиса Hulu "Рассказ служанки";

- блестящий сэдком (грустная комедия) Дональда Гловера "Атланта", только что закончившийся второй сезон которого как минимум удивителен;

- и замыкающая список отменная чернейшая, безумная, дикая криминальная комедия про русскую киллершу Оксану "Убивая Еву". Первый сезон тоже только что финишировал - на исключительной ноте.