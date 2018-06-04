Немецкий депутат призвала воссоздать G8 с Россией для противовеса США

Немецкий депутат призвала восстановить формат "группы восьми" с Россией. Как пояснила председатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт в интервью радиостанции Deutschlandfunk, это необходимо для создания противовеса США, которое все чаще действуют без оглядки на европейских партнеров.

"Мы исключили Россию из "группы восьми", а теперь столкнулись с проблемой, - аргументировала она. - США проводят линию, которая не устраивает остальные шесть государств".

Кроме того, на взгляд политика, Европе необходимо взаимодействие и "хорошие отношения" с Москвой для совместной работы над международными проблемами. "Внешняя политика Германии всегда такой была и нам следует к ней вернуться", - убеждена депутат, призвавшая Берлин отказаться от следования курсом, который указывает Вашингтон.

Администрация президента США Дональда Трампа в последние месяцы предприняла несколько шагов, вызвавших раздражение в Старом Свете. В том числе, Белый дом объявил о выходе из многосторонней сделки по ядерной программе Ирана, а также ввел пошлины на импорт алюминия и стали из Евросоюза и других государств.