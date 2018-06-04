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04.06.2018 16:01
Рубрика: Культура

Раскрыт секрет строительства каменных истуканов острова Пасхи

Текст: Денис Передельский
Фото: Sean Hixon / Penn State Фото: Sean Hixon / Penn State
Фото: Sean Hixon / Penn State

Объединенная команда археологов, антропологов и физиков установила, что древние жители острова Пасхи использовали очень простой способ для установки многотонных каменных "шляп" на головы знаменитых истуканов моаи.

Как сообщается на сайте Университета штата Пенсильвания (США), исследователи сначала сфотографировали статуи и пукао - огромные головные уборы цилиндрической формы, вес которых достигает 13 тонн. Были созданы трехмерные изображения, которые изучили при помощи компьютерного моделирования.

Фото: REUTERS / Marko Djurica
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Моаи и пукао были изготовлены из разных вулканических пород в каменоломнях, отстоящих друг от друга на 7,5 км. Ученые искали повреждения, одинаковые для истуканов и "шляп". По типу царапин они установили, что заготовки пукао скатывали по склонам к статуям. Далее в них вырезали углубления.

"Шляпы" водружали на головы при помощи системы рычагов и веревки по методу, аналогичному подъему морских грузов и затонувших судов. Из песка и мелких камней насыпалась горка длиной до 20 метров. Ее вершина находилась на уровне головы истукана. Он был слегка наклонен по направлению к горке.

Пукао обвязывали веревкой, которую потом оборачивали вокруг статуи. При помощи рычагов постепенно поднимали "шляпу", поворачивали ее на 90 градусов и водружали на голову. Для такой работы требовалось не более 15 человек. Не нужно было использовать и большое количество дерева.

Что касается самих статуй, то их к месту установки передвигали "шажками" подобно тому, как многие дома передвигают холодильник.

Кстати

Остров Пасхи расположен в Тихом океане и известен монолитными каменными статуями моаи, достигающими веса свыше 82 тонн. Считается, что они были изготовлены вымершим народом в 1250-1500 годы. В настоящее время известно более 900 статуй.

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