Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2018 г. N 618 г. Москва "О внесении изменений в раздел 3 приложения 1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел 3 приложения 1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 18, ст. 1985; 2005, N 52, ст. 5733; 2010, N 20, ст. 2471; 2012, N 15, ст. 1780; 2013, N 31, ст. 4218; 2014, N 14, ст. 1625; N 44, ст. 6063; 2015, N 1, ст. 223; 2016, N 5, ст. 694; 2017, N 30, ст. 4666).

2. Установить, что:

настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2018 г.;

абзацы тридцать девятый, сорок седьмой и пятидесятый раздела 3 приложения 1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации (в редакции настоящего постановления) действуют до 17 июля 2018 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в раздел 3 приложения 1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации

1. После абзаца тридцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"3.34 "Движение автобусов запрещено". Запрещается движение автобусов. Дорожный знак 3.34 представляет собой круг в формате запрещающих дорожных знаков. В центре знака расположено изображение автобуса, аналогичное изображению, расположенному на табличке 8.4.4 "Вид транспортного средства".".

2. После абзаца сорок шестого дополнить абзацем следующего содержания:

"3.34 - на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.".

3. После абзаца сорок девятого дополнить абзацем следующего содержания:

"Зона действия знака 3.34 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка - до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.".