Песков заявил о дефиците конкретики по встрече Путина и Трампа

В Москве заявили о дефиците инициативы в Вашингтоне по вопросу организации встречи лидеров России и США.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "пока по-прежнему дефицит конкретики".

"После последнего телефонного разговора Путина и Трампа, где именно речь заходила о понимании двумя президентами необходимости контакта, по-прежнему ощущается дефицит инициативы со стороны наших американских партнеров", - констатировал представитель Кремля.

На прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что Белый дом проводит переговоры о возможной встрече Трампа и Путина.