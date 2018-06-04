Путин объяснил задержку встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин рассказал, почему новая встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась.

"Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов. На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США", - заявил президент в интервью австрийскому телеканалу ORF, отрывки из которого передает австрийское радио.

Также Путин заметил, что с Трампом они встречались на различных международных форумах и регулярно общаются по телефону.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Кремль ощущает дефицит инициативы и конкретики со стороны американских партнеров по вопросу организации встречи Путина и Трампа.