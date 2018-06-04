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04.06.2018 15:32
Рубрика: Власть

Путин одобрил идеи Кудрина по новым приоритетам Счетной палаты

Текст: Кира Латухина
Президент встретился с новым председателем Счетной палаты и одобрил его идеи о приоритетах работы ведомства.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

Алексей Кудрин приступил к своим обязанностям неделю назад и сразу сказал, что первая неделя была очень насыщенной. "Завершается цикл работ, проверок во всех министерствах и ведомствах по отчету за прошлый год", - пояснил он.

"Почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения - где-то меньше, где-то больше. Почти все министры и руководители ведомств получат представления", - заверил Кудрин.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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В целом за прошлый год в результате работы Счетной палаты 136 материалов направлены в правоохранительные органы, из них 86 - в прокуратуру. Открыто 35 уголовных дел.

"Но сейчас я хочу сделать акцент на то, чтобы перевести проверки в большей степени на оценку результатов эффективности для достижения конечного результата стратегических целей вашего указа в мае этого года и государственных программ, которые будут сопровождать выполнение этих стратегических целей, - сообщил докладчик. - Точно описать результат, как эти ресурсы влияют на их достижение, и как шаг за шагом достигается этот результат, это станет ключевым направлением работы Счетной палаты, не снижая той работы, которая связана с анализом чисто финансовых показателей, целевого использования ресурсов, и, конечно, как я сказал, эффективности использования финансовых средств".

"Алексей Леонидович, но если вы, используя свой опыт и свои знания, безусловно, очень обширные, и свое отношение к делу, которое я очень хорошо знаю, мне это все хорошо известно, предвидите такое новое качество работы Счетной палаты, это было бы очень хорошо. Это очень бы помогло в достижении конечного результата, ради которого мы все работаем", - оценил глава государства.

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"Собственно говоря, формальная работа важна на предмет целевого использования, нецелевого использования, эффективности в целом, но оценка с точки зрения получения конечного результата - это самое главное, - убежден президент. - И если бы вам удалось выстроить работу Счетной палаты именно таким образом, то это было бы очень хорошо". "Регулярный отчет перед депутатами Государственной Думы, чтобы они имели возможность посмотреть на то, как расходуются государственные средства, заложенные ими в бюджет, в закон о бюджете, ну и соответствующим образом могли бы ориентировать уже правительство Российской Федерации, мне своевременно об этом доложить. Я думаю, что это очень помогло бы делу", - добавил он.

"Да, мы так и собираемся делать, - подтвердил Кудрин. - В ходе обсуждений при утверждении на должность эти основные подходы были обсуждены со всеми фракциями на заседании Государственной Думы. Сейчас мы их обсудили на коллегии Счетной палаты". "Это потребует некоторого уточнения методов контроля, стандартов контроля, чтобы и сами инспектора, и министерства понимали те требования, которые предъявляются, что за результаты будет более ответственный спрос, чем за только чисто исполнение процесса, связанного с финансированием", - уточнил он.

"Также мы говорили о необходимости дополнительной открытости работы министерств и ведомств. Потому что чтобы оценивать результат, нужно больше данных сделать открытыми, которые обсуждаются и могут анализироваться. Соответственно, и работа по борьбе с коррупцией тоже остается в приоритетах Счетной палаты", - сообщил Кудрин. "Очень хорошо", - сказал президент.

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