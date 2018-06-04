Путин рассказал журналистам о своих фотографиях "в полуголом виде"

Российский президент не считает нужным прятаться от фотокамер за кустами во время своего отпуска. Об этом Владимир Путин заявил журналистам с телеканала ORF, отвечая на их вопрос, откуда в СМИ появляются фотографии российского президента "в полуголом виде". Австрийцы напомнили, что те сделаны не туристами и не папарацци и появляются в том числе и в официальной хронике на сайте Кремля.

"Вы сказали "в полуголом". Слава Богу, не "в голом", - пошутил президент.

"Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами, и ничего в этом плохого не вижу", - отметил он.

Кстати, СМИ не впервые задают президенту вопрос о его фотоснимкам без футболки. В марте в интервью американскому телеканалу NBC он иронично ответил, что у него куда больше фотографий, сделанных в рабочем кабинете, однако ими почему-то никто не интересуется.